Al Hilal ikilisi, Al Sadd ile oynanacak kritik maç öncesinde Inzaghi'yi şok etti

Suudi Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında önümüzdeki Pazartesi günü Katar'ın Al-Sadd takımıyla oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde ağır bir darbe aldı.

Çok hassas bir zamanda gelen bu çifte darbe, teknik ekibi sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde zor bir duruma soktu. Bu maç, tüm oyuncuların tam hazırlık ve yüksek konsantrasyon gerektiriyor.

Al-Hilal'ın "X" platformundaki hesabından yaptığı resmi tıbbi açıklamaya göre, Malcom'a yapılan radyolojik incelemeler, arka uyluk kasında birinci derece bir sakatlık olduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan, Muhammed Kano arka baldır kasında bir çürük yaşıyor. Bu, Malcom'un sakatlığına kıyasla daha hafif bir sakatlık olsa da, ikisinin de Al Sadd maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Bu durum, beklenen karşılaşma öncesinde takım için büyük bir teknik darbe anlamına geliyor.

Bu gelişmeler, Al-Hilal taraftarları arasında endişe yaratıyor, özellikle de maçın ikiye bölünmeye izin vermeyen eleme niteliği taşıması nedeniyle, hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için eksiklikler ve krizlerle mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmanın önemi artıyor.