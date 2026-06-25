Al-Hilal için müjdeli haber… Dünya Kupası, Cancelo ile Barcelona’yı kalıcı bir projeye yaklaştırıyor

Portekizli João Cancelo, 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği olağanüstü performansların ardından önümüzdeki sezon da Barcelona’da kalmaya bir adım daha yaklaştı; bu performanslar, Katalan kulübü içindeki geleceği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Cancelo, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Al-Hilal'dan ayrılmıştı; ancak son aylarda hem Barcelona formasıyla hem de Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımıyla oynadığı maçlarda eski parlaklığının büyük bir kısmını geri kazanmayı başardı.

İspanyol “SPORT” gazetesinin haberine göre, Barcelona yönetimi, oyuncunun turnuva boyunca hem teknik hem de fiziksel açıdan sergilediği performanstan tamamen memnun.

Gazete, spor yönetimi ve yönetim kurulunda Cancelo’nun kalmasının ne kadar önemli olduğuna dair büyük bir inanç olduğunu vurguladı; Cancelo, önümüzdeki yıllarda kulübün spor projesinde önemli bir rol oynayabilecek isimlerden biri olarak görülüyor.

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Barcelona’nın oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda tutma isteği açık olsa da, asıl engel hâlâ Al-Hilal kulübünün mali talepleridir.

Haberlere göre, Suudi kulübü oyuncuyu 25 milyon avrodan daha az bir bedele bırakmak istemiyor; bu rakam, kulübün mevcut mali durumu göz önüne alındığında Barcelona yönetimi tarafından yüksek bulunuyor.

Ancak Cancelo’nun Dünya Kupası’ndaki parlak performansı, özellikle teknik ve piyasa değerinin artmaya devam etmesi ve teknik direktör ile spor yönetiminin ona sıkı sıkıya sarılmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde durumun değişmesine katkıda bulunabilir.