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Al-Hilal, hayal gücünün ötesine geçiyor… Barcelona’nın kalbinden Ravinia’yı kapmak için “çılgın” bir teklif

Transfers
Raphinha
Al Hilal
Barcelona
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan
İspanya

Oyuncu bu devasa teklifi kabul edecek mi?

Cumartesi akşamı basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübü yönetimi, İspanyol kulübü Barcelona’nın yıldızı Brezilyalı Rafeinha ile sözleşme imzalamak için yeni bir adım attı.

Al-Hilal, daha önce de birçok kez bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtmişti, ancak Rafeina ve Barcelona birlikte devam etme konusunda ısrarcıydılar.

İspanyol "Sport" gazetesi, Al-Hilal'ın Rafeina'ya sezon başına 50 milyon avroya varan, reddedilemez bir maaş teklif etmeye hazır olduğunu ve bu rakamın, oyuncunun şu anda Barcelona'da kazandığının 4 katını aştığını belirtti.

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Rafinha, Barça'da sezon başına 12 milyon euro kazanıyor; bu nedenle Al-Hilal, oyuncuyu reddedilemez bir maaşla cezbetmeye karar verdi.

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Barcelona'ya yakın bir gazete, oyuncunun esasen Alman teknik direktör Hans Flick'in planlarında kalmayı arzuladığını, ancak Al-Hilal'in teklifinin reddedilemez olduğunu belirtti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde, oyuncunun geleceğiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanması bekleniyor; ister Barça’da kalması ister Al-Hilal’e transfer olması olsun. Bilindiği üzere, oyuncunun sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

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