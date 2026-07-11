Al-Hilal, hayal gücünün ötesine geçiyor… Barcelona’nın kalbinden Ravinia’yı kapmak için “çılgın” bir teklif

Cumartesi akşamı basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübü yönetimi, İspanyol kulübü Barcelona’nın yıldızı Brezilyalı Rafeinha ile sözleşme imzalamak için yeni bir adım attı.

Al-Hilal, daha önce de birçok kez bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtmişti, ancak Rafeina ve Barcelona birlikte devam etme konusunda ısrarcıydılar.

İspanyol "Sport" gazetesi, Al-Hilal'ın Rafeina'ya sezon başına 50 milyon avroya varan, reddedilemez bir maaş teklif etmeye hazır olduğunu ve bu rakamın, oyuncunun şu anda Barcelona'da kazandığının 4 katını aştığını belirtti.

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Rafinha, Barça'da sezon başına 12 milyon euro kazanıyor; bu nedenle Al-Hilal, oyuncuyu reddedilemez bir maaşla cezbetmeye karar verdi.

Barcelona'ya yakın bir gazete, oyuncunun esasen Alman teknik direktör Hans Flick'in planlarında kalmayı arzuladığını, ancak Al-Hilal'in teklifinin reddedilemez olduğunu belirtti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde, oyuncunun geleceğiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanması bekleniyor; ister Barça’da kalması ister Al-Hilal’e transfer olması olsun. Bilindiği üzere, oyuncunun sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.