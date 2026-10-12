Doha'ya yapacağı zorlu yolculuktan 24 saat önce Suudi Arabistan ekibi Hilal, uzun süreli bir aradan sonra en önemli isimlerinden birinin sahalara dönüşüne yaklaştığının açıklanmasıyla büyük bir moral desteği aldı. Bu gelişme, maç yoğunluğu nedeniyle İtalyan Simone Inzaghi'nin acil bir teknik sorununu çözebilir.

Suudi Arabistan ekibi Hilal, bugün pazartesi, sağ bek Hamed el-Yami'nin kendisine özel rehabilitasyon programını tamamlamadan önce takımın toplu antrenmanlarının ilk bölümüne katıldığını duyurdu. Bu adım, oyuncunun tedavi sürecinin son aşamalarına geldiğini teyit ediyor.

El-Yami, geçen mart ayında Finlandiya'da dizindeki patella tendonuna yönelik hassas bir ameliyat geçirmiş, operasyonu ünlü doktor Lasse Lempainen gerçekleştirmiş, ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının ardından uzun rehabilitasyon programına başlamıştı.

El-Yami o tarihten bu yana Hilal kadrosundan uzak kaldı; bu dönemde bek bölgesinde büyük bir yük oluştu.

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Inzaghi'nin beklediği koz

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, önümüzdeki dönemde hem yerel hem de kıtasal kupalarda süregelen maç yoğunluğu nedeniyle teknik alternatiflerini güçlendirmek amacıyla oyuncunun hizmetlerinden en kısa sürede yeniden yararlanmayı umuyor.

El-Yami'nin kademeli dönüşü, özellikle kritik maçların birbirini takip ettiği bu dönemde Inzaghi'ye savunma hattında ek bir çözüm sunuyor.









Hilal, yarın salı günü başkent Doha'daki Cassim bin Hamed Stadı'nda ev sahibi Katar ekibi Sed karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Karşılaşma, 2026-2027 sezonu AFC Elit Şampiyonlar Ligi Batı Bölgesi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında oynanacak.

Hilal, grubundaki konumunu güçlendirmek için Katar'da olumlu bir sonuç almayı hedefliyor; takım, el-Yami'nin beklenen dönüşüyle sağlık biriminden gelen güzel haberlerin verdiği moralle sahaya çıkacak.







