Al Hilal - Damac 2026 maçı biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri büyülemeye devam ediyor ve Al Hilal ile Damac arasında oynanacak olan maç, 2025-26 sezonunun bir başka heyecan verici karşılaşması olacak.

"Mavi Dalgalar" olarak bilinen ve Suudi tarihinin en başarılı kulübü olan Al Hilal, ligin zirvesindeki hakimiyetini sürdürmeyi hedefliyor.

Dünya çapında yeteneklere sahip bir kadroya ve onlarca yıllık bir mirasa sahip olan Al Hilal'in her iç saha maçı, yüksek tempolu futbol ve Riyadlı taraftarların tutkulu desteğiyle adeta bir şölen niteliğinde.

Bu Suudi Pro Ligi karşılaşmasını canlı izlemek istiyorsanız, GOAL'da resmi satış platformlarından ikincil piyasa seçeneklerine kadar tüm detayları bulabilirsiniz.

Al Hilal - Damac maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 28 Nisan 2026 Salı, 21:00 Al Hilal - Damac Kingdom Arena, Riyad Bilet

Al Hilal - Damac biletlerini nereden alabilirim?

Al Hilal'in ev sahibi olduğu maçların biletleri, öncelikle resmi Blu Store uygulaması üzerinden satılmaktadır. Bu uygulama, kulübün tüm bilet ve ürün satış ihtiyaçlarına yönelik özel platformudur. Taraftarların, bilet satışının başlamasıyla birlikte hemen erişim sağlayabilmeleri için maç gününden çok önce uygulamayı indirmeleri tavsiye edilir.

Al Hilal'in geniş taraftar kitlesi nedeniyle, resmi uygulamadaki biletler genellikle satışa sunulduktan birkaç saat içinde tükenir.

İlk genel satışta bilet alamayanlar veya garantili koltuk arayan uluslararası taraftarlar için StubHub gibi saygın ikincil pazar yerleri bir alternatif olabilir. StubHub, taraftarların bilet alıp satabileceği bir platform sunar ve genellikle resmi gişe kapandıktan sonra bile daha geniş bir koltuk seçeneği yelpazesi sunar.

Al Hilal - Damac maç biletleri ne kadar?

Fiyatlar platforma ve talebe göre değişebilir, ancak hayranlar genellikle aşağıdaki fiyat aralıklarını bekleyebilir:

Kategori 3 (En Ucuz): Yaklaşık 50 SAR ile 100 SAR arasında. Bu koltuklar genellikle kalelerin arkasında yer alır ve en coşkulu atmosferi sunar.

Kategori 2 ve 1: 150 SAR ile 350 SAR arasında değişir. Bu koltuklar, sahayı daha merkezi bir açıdan izleme imkanı sunar.

150 SAR ile 350 SAR arasında değişir. Bu koltuklar, sahayı daha merkezi bir açıdan izleme imkanı sunar. Premium ve Hospitality: VIP loca ve hospitality salonlarının fiyatları 500 SAR'dan başlayıp, lüks seviyesi ve sunulan ikramlara bağlı olarak önemli ölçüde artabilir.

Dünyanın en iyi oyuncularını izlemek için inanılmaz bir fiyat-fayda oranı sundukları için en ucuz biletleri takip etmenizi öneririz.

StubHub gibi yeniden satış platformlarında fiyatlar, piyasa talebine göre dalgalanabilir; bazen stok durumuna bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek seviyelerden başlayabilir.

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Damac maçı, Riyad'daki son teknoloji Kingdom Arena'da oynanacak. Bu mekan, kısa sürede Orta Doğu'nun en ikonik futbol sahalarından biri haline geldi. Başlangıçta Boulevard Hall olarak bilinen stadyum, dünya standartlarında bir futbol tesisine dönüştürüldü ve Al Hilal'in özel ev sahipliği yapıyor.

Kingdom Arena, açılır kapanır tavanı ve gelişmiş klima sistemleri ile benzersiz bir tamamen kapalı tasarıma sahiptir ve dışardaki hava koşullarından bağımsız olarak taraftarların konforunu garanti eder. Yaklaşık 26.000 ila 30.000 seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, taraftarları aksiyona yaklaştırmak ve konuk takımlar için korkutucu bir atmosfer yaratmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca iki Guinness Dünya Rekoru'na sahiptir: en büyük kapalı futbol stadyumu ve kapalı stadyumlar arasında en yüksek kapasite.

Riyad’ın eğlence bölgesinin tam kalbinde yer alan Kingdom Arena’ya toplu taşıma araçları ve taksilerle kolayca ulaşılabilir. Taraftarların maç öncesi etkinliklerin tadını çıkarmak ve turnikelerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için maçın başlama saatinden en az 90 dakika önce stadyuma gelmeleri tavsiye edilir. Tesis, daha özel bir maç günü deneyimi yaşamak isteyenler için lüks VIP locaları ve premium dinlenme salonları da sunmaktadır.