Al-Hilal’daki maaşının beş katı… Malcolm’un masasında Brezilya’dan bir rekabet ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir teklif

Brezilyalı Malcom’a, Al-Hilal’ın kanat oyuncusuna, Suudi Arabistan Ligi’nden ayrılmaya yaklaşması nedeniyle yaz transfer döneminde onunla sözleşme imzalamak için teklifler yağdı.

Malcom’un Al-Hilal ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamasına ve bir sonraki yaz transfer döneminde bedelsiz olarak o takıma geçmesine olanak tanıyor.

Flamengo haberlerini takip eden “FLAMÍLIA DA NAÇÃO” hesabına göre, Brezilyalı kulüp, önümüzdeki yaz Malcolm’u kadrosuna katmak için hemşerisi Grêmio ile rekabete girdi.

Brezilyalı kanat oyuncusu, önümüzdeki sezon Avrupa liglerine dönmek amacıyla Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshetmek istiyor; ancak henüz uygun bir teklif almaması nedeniyle ülkesine dönmeyi düşünmeye başladı.

Bu konuda Grêmio, Malcom ile ilk görüşmelere başlayan kulüp oldu ve ona aylık 2 milyon Brezilya reali maaş teklif etti; bu rakam, Al-Hilal’daki mevcut maaşının (10 milyon) beşte birine denk geliyor.

Ancak 29 yaşındaki oyuncunun tek seçeneği Brezilya olmayabilir. Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira, Malcom ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira kulübü arasında gelecek sezon bu takıma transfer olması için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Malcom, 2023 yazında Rus takımı Zenit'ten Al-Hilal'e katılmış ve takımı lig, kupa ve Suudi Süper Kupası üçlüsünü kazandığı tarihi bir sezona taşımıştı; ancak son iki sezonda performansı düşüşe geçmişti.

Eski Barcelona oyuncusu, özellikle 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finalde elendikten sonra taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından, geçen yaz transfer döneminde “Lider”den ayrılmaya çok yakındı; ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi onu takımda tuttu.