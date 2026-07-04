Al-Hilal, Barcelona’nın yıldız oyuncusunun transferini sonuçlandırmak için Milan ile rekabet ediyor

Al-Hilal Kulübü, Barcelona’nın orta saha oyuncusu Marc Casado ile sözleşme imzalamak için yoğun görüşmelere girdi ve en iyi mali teklifi sundu. Katalan kulübü, bu oyuncuyu mevcut transfer döneminde satılık listesine dahil etmişti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona yönetimi, geçen sezon oyuncunun rolünün ve forma giyme süresinin ilk sezonuna kıyasla belirgin şekilde azalmasının ardından Casado'yu satmayı planlıyor. Yeni sezonda durumunun düzeleceğine dair olumlu işaretler görünmüyor; özellikle de teknik direktör Hans Flick, sakatlıktan kademeli olarak dönen Gavi ve Bernal ikilisine tamamen güvenecek olması nedeniyle, bu da Casado'nun oynama şansının daha da azalacağı anlamına geliyor.

Kulüp ve oyuncu, birkaç hafta önce ayrılmanın her iki taraf için de en uygun karar olduğu konusunda anlaştılar. Bu istek, transfer piyasasında yeni bir kulüp araması için menajeri Jorge Mendes’e iletildi. Mendes haftalardır bu konuyla ilgileniyor. Masada birkaç teklif bulunsa da, şu ana kadar en fazla baskı yapan ve en iyi teklifi sunan kulüp Al-Hilal.

Casado, Roshen Ligi’ne transfer konusunda karar vermekte tereddüt ediyor. Orada sunulan yüksek maaşlar göz önüne alındığında bunun büyük bir ekonomik fırsat olduğunun tam olarak farkında olsa da, bu kararın spor kariyeri için en iyisi olup olmadığı konusunda bazı şüpheleri var. Bununla birlikte, oyuncu son birkaç gün içinde bu seçeneğe karşı daha esnek ve açık bir tutum sergiledi.

İspanyol orta saha oyuncusunun önündeki seçenekler Suudi teklifiyle sınırlı değil; aralarında Milan’ın da bulunduğu birçok Avrupa kulübü onunla sözleşme imzalama olasılığını değerlendiriyor. Öte yandan, başlangıçta onu kadrosuna katmakla ilgilenen Atlético Madrid, daha sonra geri adım attı ve şu anda transferi tamamlama konusundaki hevesini kaybetti.

Barcelona şu anda daha iyi tekliflerin gelmesini bekliyor. Yönetim, kârı geçen sezonun mali bütçesine dahil etmek için satış işlemini 30 Haziran tarihinden önce tamamlamak istese de, yine de daha yüksek teklifler alma umuduyla bu konuya biraz daha zaman tanımayı tercih etti. Spor yönetimi, özellikle Suudi tarafıyla anlaşma sağlanması durumunda, oyuncunun değerini sabit ve değişken tutarlar dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon avro olarak tahmin ediyor.

Katalan kulübünün yönetimi, bu hafta içinde transferi kesinleştirmek istiyor. Takım, 13 Temmuz Pazartesi günü antrenmanlara geri dönecek. Bu tarih zorunlu bir şart olmasa da, Barcelona, oyuncunun takımın toplu hazırlıklarına katılmasını önlemek için konuyu çözüme kavuşturmayı tercih ediyor.