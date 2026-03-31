Al Hilal - Al Taawoun maç biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi futbol dünyasını büyülemeye devam ediyor ve Kingdom Arena’da Al Hilal ile Al Taawoun arasında oynanacak olan maç, sezonun en önemli karşılaşması olmaya aday.

Al Hilal, yıldızlarla dolu kadrosuyla ligin zirvesindeki hakimiyetini sürdürmeye çalışırken, Al Taawoun ise etkileyici bir kıtasal performans ve taktiksel disiplinle tanınan, devleri alt eden bir takım olarak Riyad'a geliyor.

Al Hilal - Al Taawoun maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 4 Nisan 2026 Cumartesi (21:00) Al Hilal - Al Taawoun Kingdom Arena, Riyad Bilet

*Suudi Pro Ligi'ndeki maçların başlama saatleri, yayın gereklilikleri veya yerel hava koşulları nedeniyle zaman zaman değişebilir.

Al Hilal - Al Taawoun biletlerini nereden satın alabilirim?

Kingdom Arena'daki maçı izlemek isteyen taraftarlar için en temel yol, Suudi Pro Ligi ve Riyad Sezonu etkinliklerinin merkezi platformu olan resmi WeBook platformudur.

Biletler genellikle maçtan 7 ila 10 gün önce burada satışa sunulur, ancak ilgi çeken maçların biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenebilir.

Al Hilal'in popülaritesi göz önüne alındığında, maça son dakikada bilet almak isteyen taraftarlar StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler.

Her zaman para iade garantisi sunan güvenilir kaynakları kullandığınızdan emin olun ve satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz web sitesinin kullanım koşullarını kontrol edin.

Al Hilal - Al Taawoun biletleri ne kadar?

Bütçesine dikkat eden taraftarlar için genel giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 100 SAR arasında değişir. Bu en ucuz biletler genellikle üst katlarda veya kalelerin arkasında yer alır.

Orta sınıf bir deneyim arayanlar için, sahanın uzun kenarı boyunca yer alan Kategori 1 ve Kategori 2 koltukların fiyatları genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir. Bu koltuklar daha merkezi bir görüş açısı ve stadyum olanaklarına daha kolay erişim sağlar.

Daha lüks bir deneyim arıyorsanız, Kingdom Arena dünya standartlarında konukseverliğiyle ünlüdür. Premium ve VIP bilet fiyatları 1.200 SAR ile 5.000 SAR’ın üzerinde değişebilir.

İkincil piyasada fiyatlar talebe göre dalgalanabilir. Şu anda, StubHub gibi platformlarda bu maç için listelenen giriş seviyesi fiyatlar 490 SAR ile 650 SAR arasında değişmektedir.

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Hilal'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapmak üzere yakın zamanda açılan Kingdom Arena, yoğun ve samimi bir atmosfer sunmak üzere tasarlanmış, tamamen kapalı, çok amaçlı bir mekandır.

Geleneksel açık hava stadyumlarından farklı olarak, Kingdom Arena'nın kapalı çatısı ve dik tribünleri, taraftarların sesini içeride tutarak burayı Asya'daki konuk takımlar için en ürkütücü mekanlardan biri haline getiriyor.

Kingdom Arena, futbol maçları için yaklaşık 26.000 ila 30.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir ve stadyumdaki her koltuğun sahaya yakın hissettirmesini sağlar.

Güvenlik kontrolleri kapsamlı ancak verimlidir. Akıllı telefonunuzda dijital biletinizi göstermeye hazır olun. Sorunsuz erişim için genellikle dijital cüzdanlar (Apple Wallet/Google Pay) desteklenmektedir.