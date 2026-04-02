Suudi Profesyonel Ligi'nde Al Hilal ile Al Kholood arasındaki maç kadar heyecan verici bir karşılaşma pek yoktur.

Asya futbolunun hüküm süren devlerinden Al Hilal, Aleksandar Mitrović ve Rúben Neves gibi dünya çapında süperstarlardan oluşan kadrosuyla bu karşılaşmaya giriyor ve ligin zirvesindeki hakimiyetini pekiştirmek istiyor.

Konuk takım Al Kholood için ise bu maç, Riyad'ın kalbinde ligin elitleriyle rekabet edebileceklerini kanıtlamak için büyük bir fırsat.

GOAL, fiyatlar, biletlerin mevcut durumu ve Al Hilal - Al Kholood biletlerinizi hemen satın alabileceğiniz en iyi platformlar hakkında tüm detayları sunuyor.

Al Hilal - Al Kholood maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 7 Nisan 2026 Salı, 21:00 Al Hilal - Al Kholood Kingdom Arena, Riyad Bilet

Al Hilal - Al Kholood biletleri nereden alınır?

Bilet satın almanın en yaygın yolu, birçok Riyad Sezonu etkinliği ve Al Hilal iç saha maçlarının resmi bilet satış ortağı olan WeBook platformudur.

Ayrıca taraftarlar, doğrudan satışlar için Al Hilal'in resmi web sitesini ve Suudi Pro Ligi (SPL) bilet portalını kontrol edebilirler.

Ancak, bu kadar yoğun talep gören bir maç için resmi biletler genellikle satışa çıkarılmasından birkaç dakika içinde tükenir, bu nedenle taraftarlar StubHub gibi ikincil satış sitelerini de kontrol etmek isteyebilir.

Al Hilal - Al Kholood biletleri ne kadar?

Al Hilal - Al Kholood maçının bilet fiyatları, talep ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterse de, herkesin alabileceği şekilde belirlenmiştir. Al Hilal maçını izlemeninenucuz yolunu arayanlar için, "Shortside" veya kale arkası bölümlerindeki Genel Giriş biletleri, resmi kanallardan genellikle 40 SAR ile 75 SAR arasında değişen fiyatlarla satışa sunulur.

İkincil piyasada fiyatlar değişebilir. Şu anda, maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak, giriş seviyesi koltuklar yaklaşık 250 SAR ile 400 SAR arasında listelenmektedir. Daha kaliteli bir deneyim arayanlar için Kingdom Arena, Longside katlarından olağanüstü manzaralar sunmaktadır. Aşağıda, ikincil piyasada ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini gösteren bir döküm bulunmaktadır:

Genel Giriş (Kısa Kenar): 250 SAR – 450 SAR

250 SAR – 450 SAR Uzun Kenar Alt Kat: 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Premium/Kulüp Koltukları: 1.000 SAR – 1.800 SAR

1.000 SAR – 1.800 SAR VIP Konuk Ağırlama: 2.500 SAR+

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Kingdom Arena, 2023 yılında açıldı ve en büyük kapalı futbol stadyumu olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahiptir.

Yaklaşık 26.000 kişilik kapasitesiyle, kapalı çatısı Al Hilal taraftarlarının sesini hapsederek inanılmaz derecede samimi ve gürültülü bir ortam sunar.