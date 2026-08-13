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Premier Lig
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ittihad
Book Al Hilal vs Al Ittihad Tickets

Çeviri:

Al Hilal - Al Ittihad biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Hilal
Al Ittihad

Al Hilal, Suudi Pro League'de Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al Hilal, Suudi Pro League sezonunun en çok merak edilen maçlarından birinde, Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ittihad'ı ağırlıyor. Ülkenin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu mücadele, kendi başına bir Klasik olarak görülüyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu karşılaşmaya çıkış arayarak girerken, Suudi Arabistan'ın en eski kulübü Al Ittihad ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma hedefiyle, yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde Riyad'a gidiyor.

GOAL, Al Hilal - Al Ittihad biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 8
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Hilal - Al Ittihad karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen StubHub üzerinden işlem yapmak. Online satın alma, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorileri incelemenize ve yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro League sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur. Ancak ligin en başarılı ve en çok taraftar desteğine sahip iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükte bir maçta, resmi kontenjanlar yayınlandıktan sonra son derece hızlı şekilde, çoğu zaman başlama vuruşundan bir ya da iki hafta önce tükenme eğilimindedir. Yerini garanti altına almak ve biletsiz kalma riskini yaşamamak isteyen taraftarlar için ikincil piyasa üzerinden önceden rezervasyon yapılması kuvvetle tavsiye edilir.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yaz transferlerinden Al Ittihad'ın Benzema'ya olan devam eden bağımlılığına kadar, bu Klasik'in sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenektir.

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu ölçekte bir maçın fiyatlarının ligin ortalamasının oldukça üzerinde olması muhtemel.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR'dan başlıyor. Premium ve yan çizgi kenarı koltuk kategorileri ise genel olarak 250 SAR ile 1.500 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikramların da dahil olduğu VIP ve ağırlama seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini Kingdom Arena'da izlemek isteyen taraftarlar adına en iyi fiyatlı giriş seçeneğini sunuyor. Her iki takımın profili ve bu fikstürün taşıdığı tarih göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu yüzden mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al Ittihad form durumu

HIL

HIL - Form

ALK
K1-2
ALK
K1-2
ALN
B1-1
NEO
K2-0
ALF
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ITT

ITT - Form

ALI
K1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
B2-2
ALJ
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Al Hilal - Al Ittihad: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al HilalÇizimAl Ittihad
2
1
2
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
MS
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

Al Hilal - Al Ittihad puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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