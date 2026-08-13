Al Hilal, Suudi Pro League sezonunun en çok merak edilen maçlarından birinde, Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ittihad'ı ağırlıyor. Ülkenin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu mücadele, kendi başına bir Klasik olarak görülüyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu karşılaşmaya çıkış arayarak girerken, Suudi Arabistan'ın en eski kulübü Al Ittihad ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma hedefiyle, yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde Riyad'a gidiyor.

GOAL, Al Hilal - Al Ittihad biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 17 Eyl 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Hilal - Al Ittihad karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen StubHub üzerinden işlem yapmak. Online satın alma, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorileri incelemenize ve yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro League sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur. Ancak ligin en başarılı ve en çok taraftar desteğine sahip iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükte bir maçta, resmi kontenjanlar yayınlandıktan sonra son derece hızlı şekilde, çoğu zaman başlama vuruşundan bir ya da iki hafta önce tükenme eğilimindedir. Yerini garanti altına almak ve biletsiz kalma riskini yaşamamak isteyen taraftarlar için ikincil piyasa üzerinden önceden rezervasyon yapılması kuvvetle tavsiye edilir.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yaz transferlerinden Al Ittihad'ın Benzema'ya olan devam eden bağımlılığına kadar, bu Klasik'in sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenektir.

Al Hilal - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu ölçekte bir maçın fiyatlarının ligin ortalamasının oldukça üzerinde olması muhtemel.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR'dan başlıyor. Premium ve yan çizgi kenarı koltuk kategorileri ise genel olarak 250 SAR ile 1.500 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikramların da dahil olduğu VIP ve ağırlama seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini Kingdom Arena'da izlemek isteyen taraftarlar adına en iyi fiyatlı giriş seçeneğini sunuyor. Her iki takımın profili ve bu fikstürün taşıdığı tarih göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu yüzden mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

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