Al-Hilal - Al-Ittihad 2026 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi, Suudi El Clasico maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Al Hilal, Suudi Pro League sezonunun en çok beklenen karşılaşmalarından birinde Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ittihad'ı ağırlıyor. Ülkenin en fazla başarı kazanmış iki kulübünü karşı karşıya getiren bu mücadele, kendi başına bir Klasik unvanı taşıyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu karşılaşmada yeniden çıkışa geçmeyi hedeflerken, Suudi Arabistan'ın en eski kulübü Al Ittihad ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma arayışıyla, yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde Riyad'a gidiyor.

Al Hilal ile Al Ittihad, yıllar boyunca Suudi futbolunun en unutulmaz maçlarından bazılarına imza attı ve iki takım da gösterişli futbol oynayabilecek kadrolara sahip. Al Hilal'in yaz döneminde Crysencio Summerville'i kadrosuna katması ve Al Ittihad'ın hâlâ Karim Benzema gibi bir isme sahip olması, bu karşılaşmanın sahanın her iki tarafında da yıldız kalitesi vaat ettiğini gösteriyor.

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Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 17 Eylül 2026 Perşembe Al Hilal - Al Ittihad Kingdom Arena, Riyad, Suudi Arabistan Biletler

Suudi Pro League'in bu Klasik maçı, Al Hilal'in Riyad'daki iç saha stadında oynanıyor. Suudi Pro League'deki çoğu karşılaşmada olduğu gibi, yayın gerekçeleri nedeniyle kesin başlama saati maç gününe yaklaştıkça değiştirilebilir. Bu nedenle yolculuğa çıkmadan önce en güncel onaylı ayrıntılar için yukarıdaki bilet bağlantısını kontrol edin.

Al Hilal - Al Ittihad biletleri nereden alınır?

Bu karşılaşma için bilet almanın en pratik yolu StubHub üzerinden işlem yapmak. Platformda, Al Hilal - Al Ittihad maçı için doğrulanmış oturma seçenekleri, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleniyor. İnternetten satın almak, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro League'in sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunuluyor. Ancak ligin en başarılı ve en fazla desteklenen iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükteki bir maçta, resmi kontenjanlar yayımlandıktan sonra çoğu zaman son derece hızlı şekilde tükeniyor ve bu da genellikle başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce yaşanıyor. Yerini garanti altına almak isteyen ve bilet bulamama riski yaşamak istemeyen taraftarlar için ikincil pazar üzerinden erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yaz transferlerinden Al Ittihad'ın Benzema'ya devam eden bağımlılığına kadar, bu Klasik sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olmaya aday. Bu yüzden erken rezervasyon en güvenli seçenek.

Al Hilal - Al Ittihad biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu ölçekteki bir karşılaşmanın fiyatlarının lig ortalamasının oldukça üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro League maçlarında genel satış biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 1.500 SAR arasında değişirken, salon erişimi ve ikramı da içeren VIP ve ağırlama seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli karşılaşmalarda 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

İkincil piyasada, bu maç için mevcut en ucuz biletler, sadece Kingdom Arena'da yer alıp Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini izlemek isteyen taraftarlar için en iyi değerli giriş noktası sunuyor. İki takımın profili ve bu eşleşmenin geçmişi göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu yüzden mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken davranmak.

Al Hilal - Al Ittihad hakkında bilmeniz gereken her şey

Asya'nın en fazla kupa kazanan kulübü olan Al Hilal, müzesinde 70 büyük kupa bulunduruyor ve ligde dikkat çekici bir 24 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına rağmen geçen sezonu Suudi Pro League'de ikinci sırada tamamladı. Bu sezon da teknik direktör olarak Simone Inzaghi görevine devam ediyor. Kulüp, yaz döneminde West Ham'den Crysencio Summerville'i transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirdi; böylece Darwin Nunez, Theo Hernandez ve Joao Cancelo'nun da yer aldığı ekibe katılmış oldu.

1927'de kurulan Al Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve iki kez AFC Şampiyonlar Ligi kazanan, yurtiçinde de büyük başarılarla dolu uzun bir geçmişe sahip bir ekip. Kulübün kulübede birden fazla değişiklik yaptığı çalkantılı bir sezonun ardından Al Ittihad, bu sezon öncesinde yeniden yapılanmayı yönetmesi için, Gamba Osaka ile AFC Champions League Two'yu kazandıktan sonra gelen genç teknik adam Jens Wissing'e yöneldi. Karim Benzema kulübün en önemli figürü olmaya devam ediyor ve Kingdom Arena deplasmanı, Al Ittihad'a bu zorlu ligdeki en güçlü rakiplerden birine karşı yeniden yapılanmasının doğru yolda olduğunu erkenden gösterme fırsatı sunuyor.

Organizasyon: Suudi Pro League Ev sahibi takım: Al Hilal Deplasman takımı: Al Ittihad Stadyum: Kingdom Arena, Riyad

Suudi futbolunun geleneksel güçlerinden ikisi arasında, ligin en modern statlarından birinde tamamen dolu tribünler önünde son derece çekişmeli bir karşılaşma bekleyin.

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Kingdom Arena, Şubat 2024'ten bu yana Al Hilal'in iç saha stadı konumunda ve Suudi Arabistan'ın en modern ve teknolojik açıdan en gelişmiş statlarından biri. Riyad'ın kuzeybatısındaki Boulevard City'de bulunan tesis, futbol düzeninde 30.000'e kadar seyirci ağırlayabiliyor ve açılır kapanır bir çatıya ek olarak orta yuvarlağın üzerinde asılı duran dört taraflı bir video ekrana sahip.

Stadyum adı: Kingdom Arena Konum: Boulevard City, Riyad, Suudi Arabistan Ev sahibi kulüp: Al Hilal Kapasite: Yaklaşık 30.000 Zemin: Çim

Kingdom Arena'nın inşaatı 2023'ün ortasında başladı. Kingdom Holding Company, isim hakları karşılığında tesise yatırım yaptı ve Al Hilal de burayı kalıcı iç saha stadı yapmayı kabul etti. Futbolun ötesinde stat, kış dönemindeki Riyadh Season eğlence takviminin de odak noktalarından biri ve yıl boyunca konserlere ve diğer büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kingdom Arena'da maç izlemeye giden taraftarları, stat genelinde mükemmel görüş açıları ve modern olanaklarla son teknoloji bir maç günü deneyimi bekliyor.