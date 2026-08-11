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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Çeviri:

Al Hilal - Al-Faisaly maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
K. Benzema
Al Hilal
Al-Faisaly

Al Hilal SFC - Al-Faisaly FC maçının biletlerini tam olarak böyle alabilirsiniz.

Suudi Arabistan Pro Ligi, üst düzey futbol yetenekleri, tribünlerdeki elektrikli atmosfer ve sert rekabetlerle küresel çapta ilgi çekmeye devam ediyor. Yeni sezon başlarken, ligin güçlü ekiplerinden Al Hilal SFC, heyecan verici 1. hafta karşılaşmasında Al-Faisaly FC ile karşı karşıya gelecek. Suudi futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübü olan Al Hilal, bu maça sahasında üstünlüğünü ortaya koyma kararlılığıyla çıkarken, Al Faisaly ise sezonun başında ses getirecek dramatik bir sürprize imza atmayı hedefliyor.

GOAL'de, Al Hilal SFC - Al-Faisaly FC maçının biletlerini şimdi kolayca alabilmeniz için tüm önemli maç detaylarını, stat bilgilerini, fiyat dökümünü ve doğrudan bağlantıları bir araya getirdik.

Al Hilal - Al-Faisaly maçı ne zaman?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal SFC ile Al-Faisaly FC arasındaki maç, Ağustos 2026'nın ortasında Riyad'daki son teknoloji Kingdom Arena'da oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al-Faisaly biletleri nereden alınır?

Resmî kulüp platformları üzerinden birincil bilet satın almak, sezonluk kombine sahipleri ve resmî üyelerden gelen yüksek talep nedeniyle çoğu zaman zor olabilir. Kulüplerin resmî bilet kontenjanları, satışa çıktıktan sonraki dakikalar içinde sık sık tükenir.

Neyse ki, ikincil bilet platformları, garantili koltuk arayan taraftarlar için güvenli, güvenilir ve pratik bir alternatif sunar. Dünyanın dört bir yanındaki satıcı envanterini taraftarlarla buluşturan Ticombo gibi ikincil pazar yerleri üzerinden doğrulanmış biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.

Al Hilal - Al-Faisaly biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, koltuğun konumuna, görüş kalitesine ve ağırlama paketlerinin dahil olup olmamasına göre değişiklik gösterir. En ucuz bilet seçenekleri, kalelerin arkasındaki standart üst tribün koltukları için yaklaşık 500 SAR'dan başlıyor ve bu da bütçesini düşünen taraftarlar için maça erişimi mümkün kılıyor.

  • Kale arkası standart: 500 SAR - 750 SAR
  • Yan çizgi Kategori 1 / alt uzun tribün: 800 SAR - 1.500 SAR
  • Premium VIP ve kulüp ağırlama paketleri: 2.500 SAR - 5.000+ SAR

Bütçe dostu bir seçenek arayan taraftarlar için genel girişli uç tribün koltukları, büyük değer sunarken sizi tutkulu ev sahibi taraftar atmosferinin tam ortasına yerleştirir. Maksimum konfor ve en iyi görüş açılarını istiyorsanız, premium yan tribün koltukları veya yönetici ağırlama locaları; yiyecek, içecek ve lüks dolgulu koltukları kapsayan seçenekler sunar.

Suudi Arabistan Pro Ligi: Al Hilal - Al-Faisaly maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al-Faisaly ikili rekabet karnesi:

Kafa Kafaya

Al HilalÇizimAl-Faisaly
4
1
0
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
MS
Super Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
MS
Premier Lig
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
MS
Premier Lig
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
MS
11Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Al Hilal - Al-Faisaly takım haberleri:

Al Hilal vs Al-Faisaly Muhtemel kadrolar

Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Diziliş
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Teknik direktör

  • S. Inzaghi

Al Hilal - Al-Faisaly form durumu:

HIL

HIL - Form

ALK
K1-2
ALK
K1-2
ALN
B1-1
NEO
K2-0
ALF
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AFS

AFS - Form

ALT
K2-0
ANA
K0-3
ITT
K0-4
ALW
K1-1
ALT
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyad'ın kalbinde yer alan Kingdom Arena, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş açılır-kapanır çok amaçlı stadyumlarından biri. Samimi ama baskı yaratan bir atmosfer oluşturmak için özel olarak tasarlanan arena, tamamen geri çekilebilir bir çatıya ve son teknoloji iklim kontrol sistemlerine sahip. Bu sayede dış hava koşulları ne olursa olsun oyuncular ve taraftarlar için konforlu sıcaklıklar sağlanıyor.

Maç günü ziyaretçileri için öne çıkan stat detayları:

  • Kapasite: 26.000+ modern koltuklu seyirci kapasitesi
  • Adres: Boulevard Hall, Al Hada, Riyad, Suudi Arabistan
  • İmkânlar: Premium dolaşım alanları, üst düzey yiyecek alanları, perakende taraftar mağazaları ve yönetici VIP süitleri
  • Ulaşım: Boulevard bölgesinin çevresindeki araç çağırma hizmetleri, taksi ağları ve maça özel otopark alanları sayesinde kolay erişim

Ziyaretçilere, güvenlik kontrollerini sorunsuz şekilde geçmek, stat olanaklarını keşfetmek ve maç öncesi ışık gösterileri başlamadan yerlerini almak için başlama düdüğünden en az 90 dakika önce gelmeleri tavsiye ediliyor.

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