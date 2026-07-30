Suudi Pro Ligi, üst düzey futbol yeteneği, elektrikli stadyum atmosferleri ve sert rekabetleriyle küresel ölçekte ilgi çekmeye devam ediyor. Yeni sezon başlarken, ligin güçlü ekiplerinden Al Hilal SFC, 1. hafta mücadelesinde Al-Faisaly FC ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkıyor. Suudi futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübü olan Al Hilal, sahasında üstünlüğünü ortaya koyma hedefiyle maça çıkarken, Al Faisaly ise sezonun başında ses getirecek dramatik bir sürprize imza atmayı amaçlıyor.

GOAL olarak, Al Hilal SFC - Al-Faisaly FC maçının biletlerini hemen ve sorunsuz şekilde alabilmeniz için tüm kritik maç bilgilerini, stat detaylarını, fiyat dağılımını ve doğrudan bağlantıları bir araya getirdik.

Al Hilal - Al-Faisaly maçı ne zaman?

Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal SFC ile Al-Faisaly FC arasındaki karşılaşma, Ağustos 2026'nın ortasında Riyad'daki son teknoloji Kingdom Arena'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al-Faisaly biletleri nereden alınır?

Resmî kulüp platformları üzerinden birincil biletleri almak, kulübün kombine sahipleri ve resmî üyelerinden gelen yüksek talep nedeniyle çoğu zaman zor olabilir. Kulüplerin resmî bilet kontenjanları, satışa çıkar çıkmaz sık sık birkaç dakika içinde tükenir.

Neyse ki, ikincil bilet platformları garantili koltuk arayan taraftarlar için güvenli, güvenilir ve pratik bir alternatif sunuyor. Dünya genelindeki satıcı envanterini taraftarlarla buluşturan Ticombo gibi ikincil pazar yerleri üzerinden doğrulanmış biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.

Al Hilal - Al-Faisaly biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, koltuğun konumuna, görüş kalitesine ve ağırlama paketlerinin içeriğine göre değişiklik gösterir. En ucuz bilet seçenekleri, kale arkası üst kat standart koltuklar için yaklaşık 500 SAR'dan başlıyor ve bu da bütçesini düşünen taraftarlar için maça giriş imkânı sağlıyor.

Standart Kale Arkası: 500 SAR - 750 SAR

Saha Kenarı Kategori 1 / Uzun Kenar Alt Kat: 800 SAR - 1.500 SAR

Premium VIP ve Kulüp Hospitality Paketleri: 2.500 SAR - 5.000+ SAR

Bütçe dostu bir seçenek arayan taraftarlar için genel giriş kapsamındaki uç tribün koltukları, sizi coşkulu ev sahibi taraftar atmosferinin tam ortasına taşırken müthiş bir fiyat-performans sunuyor. Maksimum konfor ve en iyi görüş açılarını isteyenler içinse premium saha kenarı koltukları veya executive hospitality locaları; yiyecek, içecek ve lüks dolgulu koltuklar sunuyor.

Suudi Pro Ligi: Al Hilal - Al-Faisaly maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al-Faisaly ikili rekabet geçmişi:

Al Hilal - Al-Faisaly takım haberleri:

Al Hilal - Al-Faisaly form durumu:

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyad'ın kalbinde yer alan Kingdom Arena, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş iç-dış mekân çok amaçlı stadyumlarından biri. Samimi ve rakipler üzerinde baskı kuran bir atmosfer yaratmak için özel olarak tasarlanan arena, tamamen açılıp kapanabilen bir çatıya ve son teknoloji iklimlendirme sistemlerine sahip. Bu sayede dışarıdaki hava koşulları ne olursa olsun oyuncular ve taraftarlar için konforlu sıcaklık koşulları sağlanıyor.

Maç günü ziyaretçileri için statla ilgili temel bilgiler:

Kapasite: 26.000+ modern oturma kapasiteli seyirci alanı

Adres: Boulevard Hall, Al Hada, Riyadh, Saudi Arabia

Tesisler: Premium concourse alanları, üst düzey yiyecek alanları, taraftar mağazaları ve executive VIP suitleri

Ulaşım: Boulevard bölgesinin çevresindeki özel maç günü otopark alanlarının yanı sıra araç çağırma hizmetleri ve taksi ağlarıyla kolayca ulaşılabilir

Ziyaretçilere, güvenlik kontrollerini rahat şekilde geçebilmek, stat olanaklarını keşfetmek ve maç öncesi ışık gösterileri başlamadan önce yerlerini almak için santra vuruşundan en az 90 dakika önce gelmeleri tavsiye ediliyor.