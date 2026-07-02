Al-Hilal, Al-Ahli’nin transfer piyasasını sarsıyor… Greenwood, vazgeçilmez bir “hedef”!

Basında yer alan haberlere göre, Al-Hilal, Fransız kulübü Olympique Marsilya’da forma giyen ve Al-Ahli’nin yaz transfer döneminde hedeflerinden biri olan İngiliz oyuncu Mason Greenwood’a yönelik ani bir hamle yaptı.

Al-Ahli, Cezayirli Riyad Mahrez’in geleceğine dair belirsizlik ve yönetimin önümüzdeki sezon hücum projesine liderlik edebilecek bir yıldızla sözleşme imzalamak istemesi nedeniyle, forvet hattını güçlendirmek için Olympique Marsilya’nın kanat oyuncusunu öncelik listesine almıştı.

Ancak Al-Ahli’nin planları beklendiği gibi gitmedi. Al-Hilal’a yakın gazeteci Ahmed Al-Ajlan, başkent kulübünün yönetiminin Olympique Marsilya ile iletişime geçtiğini ve bu yaz Greenwood’u kadroya katmak için bir anlaşma yapma olasılığını görüşmeye başladığını ortaya çıkardı.

Diğer basın haberleri ise, özellikle Brezilyalı Malcom de Oliveira’nın takımda kalmayacağı göz önüne alındığında, Al-Hilal’ın bu transferden vazgeçmek istemediğini doğruladı.

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İngiliz oyuncu, özellikle geçen sezon Marsilya formasıyla sergilediği dikkat çekici performansların ardından, hız ve fark yaratma yeteneğine sahip yeni bir hücum oyuncusu eklemek isteyen Al-Hilal'da büyük beğeni topluyor.

Buna karşılık, Al-Ahli ise kanadı güçlendirmek için hâlâ Greenwood’u birinci seçenek olarak görüyor. Kulüp yönetimi, onun önümüzdeki dönemde hücum hattını yönetmek için en uygun oyuncu olduğunu düşünüyor; bu da Al-Hilal’in bu transfer yarışına girmesinin “Al-Raqi”nin planlarına yönelik güçlü bir darbe olması anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde, Greenwood’un geleceğiyle ilgili gelişmelerin hızla artması bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, bu transfer Suudi transfer piyasasının en heyecan verici transferlerinden biri olarak öne çıkıyor; özellikle de bu kez rekabet saha içinde değil, müzakere masasında yaşanıyor.