Al Hilal, sezonun ilk gerçek dev karşılaşmalarından birinde Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ahli'yi ağırlıyor. Bu mücadele, Suudi futbolunun en başarılı ve yıldızlarla dolu iki kulübü arasında oynanan bir Klasik olarak düzenli şekilde lanse ediliyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu maça toparlanma hedefiyle çıkarken, Al Ahli ise yeni teknik direktörü Marino Pusic yönetiminde üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olarak Riyad'a geliyor.

GOAL, şimdi Al Hilal - Al Ahli biletlerini satın almanız için gereken tüm bilgileri bir araya getirdi. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 3 1 Eyl 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi bileti nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla Al Hilal - Al Ahli karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri sunan StubHub üzerinden işlem yapmak. İnternetten satın alma, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunulur. Ancak ligin en büyük ve en çok desteklenen iki kulübü arasındaki bu tür bir karşılaşmada, resmi kontenjanlar yayınlandıktan sonra, çoğu zaman başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce hızla tükenme eğilimi gösterir. Yer bulamama riskini almak yerine koltuğunu garanti altına almak isteyen taraftarlara, ikincil pazar üzerinden önceden rezervasyon yaptırmaları güçlü şekilde tavsiye edilir.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yeniden yapılandırılan hücum hattından Al Ahli'nin son kıtasal şampiyon unvanına kadar, bu maçın sezonun açılış haftalarının en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almayı sürdürüyor. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmanın fiyatlarının lig ortalamasının üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR'dan başlıyor. Premium ve yan çizgiye yakın oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini Kingdom Arena'da izlemek isteyen taraftarlar için en iyi değerli giriş noktası sunuyor. Her iki takımın da profili göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamak için en iyi yol erken rezervasyon yapmak.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

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Al Hilal - Al Ahli puan durumu



