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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Çeviri:

Al Hilal - Al Ahli biletleri nasıl alınır: Suudi Arabistan Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Hilal
Al Ahli

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al Hilal, sezonun ilk gerçek dev karşılaşmalarından birinde Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ahli'yi ağırlıyor. Bu mücadele, Suudi futbolunun en başarılı ve yıldızlarla dolu iki kulübü arasında oynanan bir Klasik olarak düzenli şekilde lanse ediliyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu maça toparlanma hedefiyle çıkarken, Al Ahli ise yeni teknik direktörü Marino Pusic yönetiminde üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olarak Riyad'a geliyor.

GOAL, şimdi Al Hilal - Al Ahli biletlerini satın almanız için gereken tüm bilgileri bir araya getirdi. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi bileti nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla Al Hilal - Al Ahli karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri sunan StubHub üzerinden işlem yapmak. İnternetten satın alma, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunulur. Ancak ligin en büyük ve en çok desteklenen iki kulübü arasındaki bu tür bir karşılaşmada, resmi kontenjanlar yayınlandıktan sonra, çoğu zaman başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce hızla tükenme eğilimi gösterir. Yer bulamama riskini almak yerine koltuğunu garanti altına almak isteyen taraftarlara, ikincil pazar üzerinden önceden rezervasyon yaptırmaları güçlü şekilde tavsiye edilir.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yeniden yapılandırılan hücum hattından Al Ahli'nin son kıtasal şampiyon unvanına kadar, bu maçın sezonun açılış haftalarının en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almayı sürdürüyor. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmanın fiyatlarının lig ortalamasının üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR'dan başlıyor. Premium ve yan çizgiye yakın oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini Kingdom Arena'da izlemek isteyen taraftarlar için en iyi değerli giriş noktası sunuyor. Her iki takımın da profili göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamak için en iyi yol erken rezervasyon yapmak.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al Ahli form durumu

HIL

HIL - Form

ALK
K1-2
ALK
K1-2
ALN
B1-1
NEO
K2-0
ALF
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AHL

AHL - Form

ALK
K3-0
ALK
K1-4
RA
B2-2
VSC
K1-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Hilal - Al Ahli: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al HilalÇizimAl Ahli
1
2
2
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
MS
Premier Lig
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Hilal - Al Ahli puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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