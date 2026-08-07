Al-Hilal, geçen sezon 24 maçlık yenilmezlik serisi bile Al-Nassr'ı yakalamaya yetmemesinin ardından 2026/27 sezonuna Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu geri alma hedefiyle giriyor. Simone Inzaghi teknik direktör olarak görevine devam ederken, yazın en dikkat çekici transferi Crysencio Summerville oldu. 1962'den bu yana kazandığı 21 lig şampiyonluğuyla Asya'nın en çok kupa kazanan kulübü olan Al-Hilal, Suudi futbolunda hâlâ bilet bulunması en zor takımlardan biri olmayı sürdürüyor. İşte GOAL'ün yeni sezon için bilet satın alma konusunda derlediği her şey.

Al-Hilal'in 2026/27 Suudi Pro Ligi fikstürü

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Turnuva Bilet 14 Ağustos 2026 Cuma, 23.00 Al Hilal - Al-Faisaly Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 20 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00 Al Fayha - Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma, 23.00 Al Khaleej - Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 1 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Hilal - Al Ahli (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro Ligi, 3. hafta Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 23.00 Al Shabab - Al Hilal SHG Arena (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 7 Eylül 2026 Pazartesi, 23.00 Al Hilal - Neom SC Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler TBC — 8. hafta Al Hilal - Al Ittihad (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro Ligi, 8. hafta Biletler TBC — 17. hafta Al Nassr - Al Hilal (Riyad Derbisi, 1. maç) Al-Awwal Park (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 17. hafta Biletler TBC — 20. hafta Al Ahli - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 20. hafta Biletler TBC — 25. hafta Al Ittihad - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 25. hafta Biletler TBC — 34. hafta (Son hafta) Al Hilal - Al Nassr (Riyad Derbisi, 2. maç) Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro Ligi, 34. hafta Biletler

Al-Hilal ayrıca Kral Kupası ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ta da mücadele edecek; bu turnuvaların programları kendi kura çekimlerinin ardından netleşecek.

Al-Hilal bileti nasıl alınır?

En güvenilir yol, resmi SPL sitesindeki 'Fikstür/Biletler' bölümü ya da doğrudan Kingdom Arena sitesi.

Maç haftaları genellikle Suudi hafta sonuna uyacak şekilde perşembeden cumartesiye kadar sürüyor ve biletler her karşılaşmadan birkaç hafta önce satışa çıkıyor.

Riyad Derbisi ve diğer öne çıkan maçlar için biletler satışa çıkar çıkmaz satın alın.

Tek maçlık biletler için üyelik gerekmiyor, ancak Al-Hilal Basic (115 SAR) 'den Platinum'a kadar sekiz üyelik kademesi sunuyor ve bunların tamamına öncelikli bilet satın alma hakkı dahil.

'den Platinum'a kadar sekiz üyelik kademesi sunuyor ve bunların tamamına öncelikli bilet satın alma hakkı dahil. Resmi kanallardaki biletler tükenirse, Ticombo gibi ikincil sitelerde 49 SAR'den başlayan biletler bulunuyor.

Al-Hilal biletleri ne kadar?

Genel giriş ve standart koltuklar: rakibe ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle 50 SAR-1.500+ SAR .

rakibe ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle . VIP localar ve executive suitler en yüksek fiyatlara sahip, özellikle de Riyad Derbisi ve Clásico maçlarında.

en yüksek fiyatlara sahip, özellikle de Riyad Derbisi ve Clásico maçlarında. İkincil piyasadaki biletler Ticombo üzerinden 49 SAR 'den başlıyor, ancak fiyatlar talebe göre değişiyor.

üzerinden 'den başlıyor, ancak fiyatlar talebe göre değişiyor. Güncel uygunluk durumu için SPL'nin resmi sitesini veya Kingdom Arena sitesini kontrol edin.

2026/27'de Al-Hilal'den ne beklenmeli?

1957'de kurulan Al-Hilal, Suudi Pro Ligi'nin başladığı günden bu yana her sezon yer alan sadece üç kulüpten biri ve toplam 70 kupayla Asya'nın en çok kupa kazanan kulübü olmayı sürdürüyor. Aleksandar Mitrovic'in 40 gollük sezonunda yenilgisiz şekilde kazanılan 2023/24 şampiyonluğu hâlâ zirve noktalarından biri olarak duruyor, ancak geçen sezon büyük hayal kırıklığıyla sona erdi: 24 maçlık yenilmezlik serisi Al-Nassr'ı geçmeye yetmedi ve Al-Hilal sezonu ikinci sırada tamamladı.

Haziran 2025'te göreve getirilen Simone Inzaghi, 2026/27 sezonunda teknik direktör olarak devam ediyor. Kadro uluslararası yeteneklerle dolu kalmayı sürdürürken, Crysencio Summerville bu yaz West Ham'den bildirildiğine göre 64,5 milyon £ karşılığında gelerek Darwin Nunez, Theo Hernandez ve Joao Cancelo'nun da yer aldığı kadroya katıldı. Al-Hilal'in bu sezon da her kulvarda mücadele etmesi bekleniyor.

Kingdom Arena'nın tarihi

Al-Hilal iç saha maçlarını Şubat 2024'ten bu yana Kingdom Arena'da oynuyor ve stadyum futbol düzeninde 30.000'e kadar seyirci kapasitesine sahip. Riyad'ın kuzeybatısındaki Boulevard City'de yer alan tesisin inşaatı 2023'ün ortasında başladı; Kingdom Holding Company (KHC), isim hakkı karşılığında o yılın eylül ayında tesise yatırım yaptı ve Al-Hilal de burayı kalıcı evi yapmayı kabul etti. Stadyumda açılır-kapanır bir çatı ve orta yuvarlağın üzerinde asılı duran dört taraflı bir video ekran bulunuyor. Ayrıca kış dönemindeki Riyadh Season eğlence takvimine bağlı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.