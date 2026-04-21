Al Hazem - Al Hilal maçına bilet nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fikstürü, fiyatlar, koltuk bilgileri ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi sezonu doruk noktasına ulaşırken, Al Hilal ve Al Hazem hayati önem taşıyan bir karşılaşma için hazırlanıyor.

Al Hilal, Asya tarihinin en başarılı kulübü olarak hakimiyetini sürdürürken, Al Hazem ise Riyad'ın devlerine karşı büyük bir sürpriz yaratmak isteyen bir takımın azmini ve kararlılığını temsil ediyor.

GOAL, maçta yerinizi şimdiden garantilemenize yardımcı olmak için fiyatlar, mekanlar ve resmi satıcılarla ilgili tüm önemli bilgileri derledi.

Suudi Pro Ligi'nde Al Hazem - Al Hilal maçı ne zaman oynanacak?

Tarih Maç / Saat Mekan Bilet 2 Mayıs 2026 Cumartesi Al Hilal - Al Hazem (18:00 GMT / 21:00 Yerel Saat) Kingdom Arena, Riyad Bilet

Al Hazem - Al Hilal maçı için bilet nasıl alınır?

Çoğu taraftarın bilet almasının başlıca yolu, resmi bilet satış platformu Webook'tur. Dijital biletleme Suudi Arabistan'da standart hale gelmiştir ve stadyuma girişinizin, giriş kapısında akıllı telefonunuzu hızlıca taratmak kadar basit olmasını sağlar.

Yurt dışından gelen ziyaretçiler veya kulübün ilk bilet tahsislerinin tükendiğini görenler için, StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, uygun fiyatlı tribün koltuklarından premium izleme alanlarına kadar çok çeşitli koltuk seçenekleri sunmaktadır.

Riyad'a seyahat eden Al Hazem taraftarlarının, deplasman taraftarları için ayrılmış bölümlerdeki koltukları aramaları şiddetle tavsiye edilir. Bu koltuklar genellikle stadyumun köşe bölümlerinde bulunur ve seyahat eden diğer taraftarlarla birlikte takımınızı desteklemenizi sağlar. Al Hilal'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olduğu için bu maçların biletleri sıklıkla tükenir; bu nedenle, tribünde yerinizi garantilemenin tek yolu önceden rezervasyon yapmaktır.

Al Hazem - Al Hilal maçından ne bekleyebiliriz?

Seçkin bir teknik kadro tarafından yönetilen Al Hilal, inanılmaz kadro derinliğini kullanan, dünya standartlarında, yüksek pres uygulayan bir oyun tarzına sahiptir. Neymar Jr, Aleksandar Mitrović ve Sergej Milinković-Savić gibi dünya çapında ikonların yer aldığı kadrosuyla Mavi Dalga, üstün teknik kalitesi ve fiziksel gücüyle her rakibi ezip geçebilir.

Al Hazem, inatçı bir rakip olarak tanınıyor. Genellikle sıkı bir savunma düzeni kurup kontra ataklarla gol arayışına giren bu takım, lig liderleri için en büyük tuzak niteliğinde. Geçmişte Al Hilal üstünlük kurmuş olsa da, Al Hazem devleri zorlayabildiğini göstermiş ve gergin ve heyecan verici bir 90 dakikalık maç ortaya koymuştur.

Son sezonlarda Al Hilal, rekor kıran galibiyet serileri de dahil olmak üzere Suudi futbol tarihinin en dominant performanslarından bazılarını sergilemiştir.

Al Hazem - Al Hilal biletleri: Fiyatları ne kadar?

Al Hilal - Al Hazem maçı bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve sahaya olan uzaklığa göre değişmektedir.

Hızlı davranan taraftarların çok uygun bir fiyata stadyuma girebileceklerini vurgulamak istiyoruz. Şu anda en ucuz biletler üst katlarda ve kalelerin arkasında mevcut.

Kategori 3 (Kale arkası): 50 SAR – 100 SAR

50 SAR – 100 SAR Kategori 2 (Köşe/Üst kat): 150 SAR – 300 SAR

150 SAR – 300 SAR Kategori 1 (Alt saha kenarı/Merkez): 400 SAR – 750 SAR

400 SAR – 750 SAR VIP / Premium: 1.200 SAR – 5.000 SAR

En iyi fiyat-performans oranını arayanlar için, Kategori 2 koltuklar taktik düzenlemeleri net bir şekilde görebilme imkanı ile uygun fiyat arasında mükemmel bir denge sunar. Bu koltuklar genellikle orta alt kat koltuklarından önemli ölçüde daha ucuzdur, ancak yine de maçın harika bir perspektifini sunar.

En ucuz biletleri garantilemek için mümkün olduğunca erken rezervasyon yapmak çok önemlidir, çünkü düşük maliyetli seçenekler yerel taraftarlar tarafından ilk olarak kapılır.

Al Hazem - Al Hilal maçı için konukseverlik biletlerini nasıl alabilirim?

Maç günü lüksünün doruklarını yaşamak isteyen taraftarlar için Kingdom Arena veya King Fahd Uluslararası Stadyumu'ndaki konuk ağırlama paketleri rakipsizdir.

Bu paketler, birinci sınıf bir deneyim arayan kurumsal misafirler ve taraftarlar tarafından büyük ilgi görmektedir. Konuk ağırlama, Riyad'ın iklimi göz önüne alındığında önemli bir artı olan iklim kontrollü salonlara erişimin yanı sıra gurme yemek servisi ve VIP otoparkı da içerir.

Konuk ağırlama alanları, stadyumun en iyi manzarasına sahip, döşemeli ve ferah koltuklar sunar. Bu paketler genellikle aşağıdaki gibi avantajlar içerir:

Özel VIP stadyum girişi

Maç öncesi ve devre arası açık büfe yemekleri

Ücretsiz ikramlar

Özel maç günü programları

Konuk ağırlama koltuğu ayırtmak, stressiz bir deneyim sunar ve dünya standartlarında futbol maçını tam bir konfor içinde izlemenizi sağlar.

Al Hazem - Al Hilal: Son karşılıklı maçlar

Tarih Yarışma Maç Sonuç 11 Mayıs 2024 Suudi Pro Ligi Al Hilal - Al Hazem 4–1 25 Kasım 2023 Suudi Pro Ligi Al Hazem - Al Hilal 0–9 30 Ekim 2023 Kral Kupası Al Hilal - Al Hazem 3–0 26 Şubat 2022 Suudi Pro Ligi Al Hilal - Al Hazem 2–0 30 Eylül 2021 Suudi Pro Ligi Al Hazem - Al Hilal 1–1

Konum ve Lojistik: Stadyuma Ulaşım

Maç, Suudi Arabistan'ın hareketli başkenti Riyad'da oynanacak.

Al Hilal'in iç saha maçlarının çoğu, son teknoloji ürünü Kingdom Arena veya ikonik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanmaktadır. Her iki stadyum da Riyad'ın gelişen toplu taşıma ağıyla iyi bir bağlantıya sahiptir ve taraftarların stadyuma ulaşması için en uygun yol olan Uber ve Careem gibi araç paylaşım uygulamalarıyla kolayca ulaşılabilir.

Araçla gelenler için geniş bir otopark mevcuttur, ancak maç günü yoğun trafiği nedeniyle maçın başlamasından en az iki saat önce stadyuma varmaları tavsiye edilir.