Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Arap Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasında Katar karşısında oynanacak merakla beklenen maçta hücum hattına liderlik edecek oyuncuda karar kıldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki Inma Stadı'nda Körfez turnuvasının yarı final turunda Katar Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Donis'in Katar Milli Takımı karşısında forvet mevkisinde, geçen maçta Irak'a karşı ilk 11'de başlayan Abdullah el-Hamdan yerine oyuncusu Firas el-Bureykan'ı sahaya sürmeye karar verdiğini aktardı.

El-Hamdan, Irak ağlarına bir gol atmış olmasına rağmen Yunan teknik adamın tercihi, Umman filelerine bir ikilik atan ve Körfez 27'de ilk 11'de başladığı tek maç olan o karşılaşmayı oynayan el-Bureykan'dan yana ağır bastı.

Gazeteye göre, el-Bureykan dışında Donis şu ana kadar ilk 11'de başka hiçbir oyuncuda karar kılmış değil; zira son günlerde tüm mevkilerde birden fazla oyuncuyu denemek üzere çalıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörünün, Körfez zirvesine çıkacak nihai kadroyu, bugün cumartesi öğle saatlerinde oyuncularla yapacağı teknik toplantıda, maça birkaç saat kala belirlemesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, grup aşamasında Kuveyt, Umman ve Irak karşısında elde ettiği 3 galibiyetle tam puan toplayıp şu ana dek kalesinde hiç gol görmedikten sonra, "Körfez 27"deki parlak performansını sürdürmeyi hedefliyor.