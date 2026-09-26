Al-Hamdan, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda günah keçisi mi oluyor?

Suudi Arabistan Milli Takımı her sendelediğinde, gözler hızla sahada olanların sorumluluğunu tek başına taşıyormuş gibi görünen bazı isimlere çevriliyor. Bu durum, Suudi Arabistan'ın hücumcusu Abdullah el-Hamdan'ın geleceğine dair soruların önünü açıyor; öyle ki oyuncunun adı taraftar tartışmalarının odağında güçlü bir şekilde yer alıyor.

Hücumdaki verimi nedeniyle sıkça eleştirilerle anılan el-Hamdan, taraftarların bazı teknik tercihlerin değiştirilmesini ve ön hatta daha etkili çözümler bulunmasını istediği bir ortamda zorlu bir sınavla karşı karşıya. Peki hücum sisteminin gerilemesinin sorumluluğunu yalnızca hücumcu mu taşıyor, yoksa el-Hamdan ceza sahasındaki bir oyuncu olmaktan öte, daha büyük bir krizin yüzü haline mi geldi?

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Eleştirilerin hedefindeki el-Hamdan

El-Hamdan hakkındaki tartışmalar artık yalnızca bireysel seviyesinin değerlendirilmesiyle sınırlı kalmıyor; özellikle Suudi Arabistan fırsatları gole çeviremediğinde ya da taraftarlarının beklentilerine uymayan bir hücum görüntüsü sergilediğinde, milli takımın hücumunu yönetmede ona güvenmenin ne kadar yerinde olduğu sorusuna kadar uzanıyor.

Böyle durumlarda, gol atmaktan doğrudan sorumlu görüldüğü için ilk suçlanan hücumcu oluyor. Oysa bu mevkideki herhangi bir oyuncunun başarısı; fırsat üretiminin kalitesi, takım halindeki hareketlilik, hücumların kurgulanma biçimi ve takım arkadaşlarından aldığı destek gibi birçok etkene bağlı.

El-Hamdan bir hücum krizinin bedelini mi ödüyor?

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın karşı karşıya olduğu sorun tek bir hücumcunun ismine indirgenemez; çünkü hücum performansı, oyun kurmakla başlayan, topun hızlı taşınması ve topsuz alanda hareketle devam eden, oyuncuların kale önündeki fırsatları değerlendirme becerisiyle sona eren bütünsel bir sistemdir.

Dolayısıyla herhangi bir sendelemenin sorumluluğunu yalnızca el-Hamdan'a yüklemek; ister oyuncu seçimi, ister oyuncuların konumlandırılması, isterse milli takımın rakip kaleye ulaşma biçimi olsun, teknik açıdan gözden geçirilmesi gereken başka boyutları gölgede bırakabilir.

Taraftarın hakkı ile teknik direktörün hesapları arasında

Suudi taraftarların daha etkili bir hücumcu talep etmesi ve el-Hamdan'ın milli takım tercihleri arasında kalmayı hak edip etmediğini tartışması onların hakkıdır; çünkü mevki için rekabet futbolun doğal bir parçasıdır ve hiçbir oyuncu değerlendirmeden ya da eleştiriden muaf değildir.

Ancak bir oyuncunun teknik verimini eleştirmek ile onu tüm başarısızlık sebeplerinin asıldığı bir günah keçisine dönüştürmek arasında fark vardır; özellikle de sonuçların sorumluluğu teknik heyet, oyuncular ve sistemin tamamı arasında paylaşıldığında.

Böylece en önemli soru geçerliliğini koruyor: El-Hamdan, bütünsel bir hücum sistemi içinde yeteneklerini kanıtlamak için yeterli fırsatı bulacak mı, yoksa santrfor mevkisinin sınırlarını aşan bir krizin günah keçisine mi dönüşecek? Cevap tek bir maçtan gelmeyecek; Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik sorunlarını çözebilme kapasitesinden ve oyuncunun kendisinin fırsatları değerlendirip Suudi Arabistan formasını giymeyi hak ettiğini kanıtlamasından gelecek.