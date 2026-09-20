Eylül ayı, 21 Yaş Altı Jawwy Elit Ligi'nde birçok yeteneğin parladığına tanık oldu. Bir grup oyuncu dikkat çekici performanslar sergileyerek, ister gol atarak ister kritik maçlarda fark yaratarak kulüpleriyle net bir imza attı.

İttihad oyuncusu Ammar el-Gamdi, hücum istatistikleri ve el-Amid formasıyla dikkat çeken varlığı sayesinde eylül boyunca en etkili oyunculardan biri olarak kendini kabul ettirerek ayın öne çıkan yıldızları listesinin başına oturdu.

Ammar el-Gamdi: Eylülün bir numaralı yıldızı

Ammar el-Gamdi, İttihad forması altında güçlü performanslar sergilemeye devam ederek eylül ayının en öne çıkan ismi oldu ve 6 gol atmayı başararak hücum anlamında olağanüstü bir dönem yaşadığını kanıtladı.

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El-Gamdi'nin katkısı gol atmakla sınırlı kalmadı; takımının maçlarında dikkat çeken bir görüntü sergiledi ve hareketliliği ile sürekli olarak kaleye ulaşabilme yeteneğinden faydalanarak en önemli hücum tehlikesi kaynaklarından biri hâline geldi.

Attığı goller, özellikle birden fazla karşılaşmada belirleyici olmasının ardından, onu ayın oyuncuları arasında ön plana çıkardı ve adı turnuvanın gol kralı unvanı yarışında güçlü bir şekilde yer aldı.

Performansının bu şekilde devam etmesiyle birlikte, el-Gamdi eylül ayında takımının ihtiyaç duyduğu anda fark yaratabildiğini kanıtladıktan sonra, 21 Yaş Altı Jawwy Elit Ligi'nde takip edilmeyi hak eden en öne çıkan yeteneklerden biri hâline geldi.

Luay el-Ubeydi: Hilal ile 3 gol

Luay el-Ubeydi, eylül ayında Hilal ile dikkat çeken görüntüsünü sürdürdü ve 3 gol atmayı başararak ayın öne çıkan yıldızları arasında yerini aldı.

El-Ubeydi dikkat çekici bir hücum varlığı sergiledi ve özellikle tehlikeli bölgelere ulaşabilme ve fırsatları değerlendirebilme yeteneğiyle, Hilal'e rakip kalesi önünde ekstra çözümler sunan unsurlardan biri oldu.

Attığı üç gol, gelişiminin devam ettiğini teyit etti ve maçlarda net bir imza bırakabilme kapasitesine sahip isimlerden biri hâline geldikten sonra, Hilal ile kariyerinde ona önemli bir ivme kazandırdı.

Musa Adem: Ahli ile hücum imzası

Musa Adem, Ahli forması altında 3 gol atarak eylül ayının en iyi yıldızları listesine girdi ve ay boyunca en öne çıkan hücum unsurlarından biri olarak varlığını teyit etti.

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Oyuncu, eline geçen fırsatları değerlendirip gole çevirmeyi başardı ve eylül maçlarında takımının hücum gücüne katkı sağlayan en öne çıkan isimlerden biri oldu.

Adem'in üç golü, birden fazla kez imzasını atmayı başarıp kendisini ayın en öne çıkan oyuncuları listesine yerleştirmesinin ardından, kale önündeki etkisine dair net bir gösterge sunuyor.

Muhammed el-İsa: İttifak'ın golcüsü

Muhammed el-İsa, eylül ayında İttifak ile parlaklığını sürdürdü ve iki gol atarak turnuvada net hücum etkisine sahip oyuncular çemberinin içinde kalmaya devam etti.

Gol hanesi el-Gamdi, el-Ubeydi ve Adem'den daha az olsa da, el-İsa'nın golleri, özellikle hücum bölgesindeki sürekli varlığıyla birlikte, ayın öne çıkan yıldızları listesinde yer almasına katkı sağladı.

El-İsa ayrıca en öne çıkan golcüler arasında zirvedeki konumunu korudu ve 21 Yaş Altı Jawwy Elit Ligi gol krallığı yarışının birden fazla oyuncuya hâlâ açık olduğunu teyit etti.

Abdülaziz el-Fevvaz: Galibiyet tadında iki gol

Abdülaziz el-Fevvaz, ay boyunca Fetih ile iki gol atarak eylül ayının en iyi yıldızları listesinde yer almayı hak eden isimlerden biri oldu; bu gollerden biri, önceki haftadan bir önceki hafta Nasr'a karşı 2-1'lik değerli galibiyetin golüydü.

El-Fevvaz'ın Nasr'a karşı attığı golün önemi, sadece oyuncunun hanesindeki bir gol olmamasında, aynı zamanda güçlü bir karşılaşmayı sonuçlandırıp Fetih'e üç değerli puan kazandırmasında yatıyor.

El-Fevvaz, eylül ayında hanesine bir gol daha ekleyerek iki gole ulaştı ve takımının belirleyici bir sonuca ihtiyaç duyduğu anlarda sahne alabilme yeteneğini teyit etti.

Böylece Ammar el-Gamdi 6 golle eylülün bir numaralı yıldızı olarak sahnenin başına otururken, Luay el-Ubeydi ve Musa Adem üçer golle onun arkasında yer aldı; Muhammed el-İsa ile Abdülaziz el-Fevvaz ise ikişer gol kaydetti. Bu liste, ay boyunca fark yaratan en öne çıkan simalara dair bir tablo sunuyor.