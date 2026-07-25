Sakatlıklar İttihad kulübünün oyuncularını İspanya'nın Marbella şehrindeki dış kampında takip etmeye devam etti; Hamed el-Gamdi'nin maruz kaldığı ağır sakatlıkla da yetinmedi.

İttihad kulübü, bugün cumartesi günü, orta saha oyuncusu Hamed el-Gamdi'nin geçtiğimiz salı günü Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'ı 3-2 yendikleri maçta ön çapraz bağ kopması yaşadığını açıkladı.

Kısa bir süre sonra Suudi kulüp, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, 3 oyuncusunun daha farklı sakatlıklar yaşadığını ve bugün cumartesi günü İspanyol ekibi Las Palmas ile oynanacak hazırlık maçında yer alamayacaklarını duyurdu.

Sakatlık listesinde, yüksek ateşin de eşlik ettiği şiddetli bir bademcik iltihabından muzdarip olan Nijeryalı forvet George Ilenikhena da yer aldı; oyuncu, takım antrenmanlarına dönüşe hazırlanmak üzere sağlık ekibinin gözetiminde bulunuyor.

Ayrıca sağ bek Mühennid eş-Şinkiti, bugün cumartesi günü sabah antrenman seansının ardından yaşadığı sağ diz ağrılarından muzdarip durumda; o da sağlık ekibinin gözetiminde bir tedavi programına tabi tutuluyor.

Üçüncü sakat oyuncu ise orta saha oyuncusu Muhammed Falata; karın alt bölgesinde ağrılar yaşayan oyuncu, önümüzdeki dönemde takım antrenmanlarına dönmeden önce bireysel rehabilitasyon programını sürdürüyor.

Hatırlatmak gerekirse, İttihad, İspanya'nın Marbella şehrindeki kampında Las Palmas maçının ardından son bir hazırlık maçı oynayacak; bu maç, Cidde'ye dönmeden önce, bu ayın 30 Temmuz'unda Real Mallorca'ya karşı olacak.

Suudi ekibin yeni sezondaki ilk resmi maçı ise, önümüzdeki 11 Ağustos'ta, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne katılım play-off'unda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi el-Cezire kulübüne karşı olacak.