Al-Fetih, Salami'yi yarı yolda bıraktı: Faslı teknik direktör acı gerçekle yüzleşiyor

Fetih Spor'un teknik direktörü Jamal Sellami, takımının Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Al-Ahly karşısında aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından, takımının teknik ve zihinsel sorunlar yaşadığını kabul etti. Böylece teknik direktörün takımla yolculuğu hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla başlamış oldu.

Sellami, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, Fetih Spor'un farklı bölgelerde istenen seviyede görünmediğini belirterek, bu mağlubiyetin üstesinden gelmenin büyük bir çalışma gerektirdiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Oyunculardan her şeyden önce maça mücadeleci bir ruhla çıkmalarını istedim, ancak birçok şey bizde eksikti. Takımın gidişatını hem teknik hem de zihinsel düzeyde düzeltmek için büyük bir çaba sarf etmemiz gerekiyor."

Faslı teknik direktör, takımın 4 gol yemesi ve oyuncularının 4 sarı kart görmesinin ardından, konsantrasyon eksikliğinin oyuncularının performansına olumsuz yansıdığını, bu hataların çoğunun önlenebilir olduğunu vurgulayarak sözlerine ekledi.

Sellami ayrıca maç boyunca elindeki seçeneklerin sınırlı olduğuna değinerek, değişiklik yapmak için sahaya sürülebilecek oyuncu eksikliğinin maçın gidişatıyla başa çıkmayı daha da zorlaştırdığını belirtti. Fetih Spor'un bu dönemde performansını gözden geçirmesi ve eksikliklerini hızla gidermek için çalışması gerekiyor.