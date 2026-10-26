Feyha oyuncusu Daniel El-Habib, deplasmanda takımının büyük bir galibiyet elde etmesine liderlik ettiği olağanüstü bir performansın ardından 21 Yaş Altı Jawy Elit Ligi'nde sekizinci haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü; hücum hattındaki parlak oyunu ve maçı dikkat çekici bir şekilde sonuçlandırma becerisi sayesinde tüm gözleri üzerine çekti.

El-Habib'in bu performansı, Feyha'nın Ahdud ile oynadığı ve Feyha'nın 3-0 kazandığı maçta ortaya çıktı. Genç oyuncu üç golün tamamını kaydederek etkileyici bir hat-trick'e imza attı ve takımına üç puanı kazandırarak sekizinci haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı.

Daniel galibiyete katkıda bulunmakla yetinmedi, aynı zamanda sonucun belirleyici unsuru oldu; Ahdud'un filelerini tek başına üç kez havalandırarak turnuvanın en öne çıkan yükselen yetenekleri arasındaki yerini pekiştirdi ve Feyha taraftarlarına hücum kabiliyetleri konusunda umutlanmaları için ek bir neden sundu.

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Sekizinci haftada dikkat çekici performanslar sergileyen bir dizi oyuncu arasında güçlü bir rekabet yaşandı; bunlar arasında Taavun'un Ittifak'ı 5-1 yendiği maçta iki gol kaydeden Luay El-Muhaymid ile takımının 3-1 kazandığı maçta Ahli'nin Damak karşısındaki iki golüne imza atan Musa Adem de vardı. Ancak El-Habib'in üçlemesi bu haftada ona olağanüstü bir damga vurdurdu.

Bu parlak performans, 21 Yaş Altı Jawy Elit Ligi müsabakalarında, düzenli katılım ve takımlarının sonuçlarına doğrudan etki yoluyla seviyelerini geliştirmeyi ve kabiliyetlerini kanıtlamayı amaçlayan bir dizi genç yeteneğin öne çıktığı; turnuvanın oyuncuları geleceğe hazırlayan bir platform olarak giderek artan bir ilgiyle takip edildiği bir dönemde geldi.

Bu performansla Daniel El-Habib, gol etkinliğini ve kale önündeki keskinliği bir araya getirerek adını sekizinci haftanın yıldızları arasına yazdırdı; Feyha'yı 3-0'lık net bir galibiyete taşıdı ve bir maçta üç gol kaydetmenin, birçok dikkat çekici sonucun yaşandığı bir haftada tüm gözleri üzerine çekmeye yeterli olabileceğini kanıtladı.



