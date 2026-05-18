Suudi Pro Ligi, Al-Fayha'nın son şampiyon ve kıtanın devlerinden Al-Hilal'i ağırlamaya hazırlanırken, dünya çapındaki futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Bu maç, dirençli ve taktiksel olarak disiplinli Al-Fayha ile yıldızlarla dolu Blue Waves'in karşı karşıya geldiği büyüleyici bir karşılaşmaya dönüştü.

Al-Hilal, dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarını kadrosunda bulunduruyor ve Orta Doğu'da yenilmesi gereken takım statüsünü koruyor. Bu nedenle, takımın her deplasman maçı, büyük kalabalıkları çeken ve yoğun bir atmosfer yaratan, yoğun ilgi gören bir etkinlik oluyor.

GOAL, bilet satışları, güvenli satın alım için en iyi platformlar ve en rekabetçi fiyatlar hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunar.

Al-Fayha - Al-Hilal maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 21 Mayıs 2026 Al-Fayha - Al-Hilal Al Majma'ah Spor Şehri, Al Majma'ah Bilet

Al-Fayha - Al-Hilal biletleri nereden alınır?

Al-Hilal maçları için bilet bulmak, kulübün geniş taraftar kitlesi ve Neymar, Aleksandar Mitrović ve Rúben Neves gibi uluslararası süperstarların kadroda yer alması nedeniyle oldukça zor olabilir.

Al-Fayha'da oynanacak bu deplasman maçı için biletler, öncelikle Suudi Pro Ligi'nin resmi kanalları ve ev sahibi kulübün bilet satış platformları üzerinden dağıtılmaktadır.

Ancak, ilk genel satış dönemini kaçıran taraftarlar veya Suudi Arabistan dışından seyahat eden ve daha garantili bir ikincil piyasa seçeneğine ihtiyaç duyanlar için StubHub, ana gişede biletler tükendiğinde bile bilet satın alabileceğiniz güvenli bir ortam sunar.

Al-Fayha - Al-Hilal biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, maçın kategorisine ve deplasman takımının profiline göre değişir. Al-Hilal rakip olduğunda, yüksek talep nedeniyle fiyatlar genellikle hafif bir artış gösterir. Al Majma'ah Sports City'deki karşılaşma için Al-Fayha, yüksek profilli bir maçın lojistik gereksinimlerini yönetirken futbolu erişilebilir tutmayı hedefliyor.

Kategori 3 (Genel Giriş): Bunlar en uygun fiyatlı biletlerdir ve fiyatları genellikle 30 SAR ile 75 SAR arasında değişir. Bu koltuklar, atmosferin tam ortasında olmak isteyen tutkulu taraftarlar için idealdir.

Kategori 2 (Premium Koltuklar): Saha kenarında yer alan ve sahayı daha iyi gören bu biletlerin fiyatları genellikle 100 SAR ile 250 SAR arasındadır.

Kategori 1 ve Gold: Stadyumdaki en iyi manzarayı sunan bu biletlerin fiyatları genellikle 300 SAR ile 600 SAR arasındadır.

Hospitality & VIP: Kapsamlı ikram ve lounge erişimi ile en üst düzey maç günü deneyimi arayanlar için VIP paketleri 1.000 SAR'dan başlayıp süit seviyesine bağlı olarak önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

Maç günü yaklaştıkça, StubHub gibi ikincil pazarlardaki fiyatlar arz ve talebe göre dalgalanabilir. Genel kontenjan dolduğunda fiyatların yükselme eğiliminde olduğu için, en düşük fiyatları garantilemek amacıyla mümkün olduğunca erken rezervasyon yapmanızı öneririz.

Al Majma'ah Spor Şehri hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Majma'ah Spor Şehri, Al-Fayha FC'nin gururlu evidir. Riyad'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde, Al Majma'ah'ta bulunan bu şehir, bölge için hayati bir spor merkezi olarak hizmet vermektedir.

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu kadar büyük bir kapasiteye sahip olmasa da, kompakt yapısı konuk takımlar için ürkütücü ve heyecan verici bir ortam yaratıyor.

Stadyum, Suudi Pro Ligi'nin yüksek standartlarını karşılamak için yenilenmiş ve taraftarlar, medya ve oyuncular için birinci sınıf tesisler sunulmuştur. Yaklaşık 7.000 seyirci kapasitesine sahip olan stadyumda, her koltuk maçın tüm heyecanını yakından izleme imkanı sunar ve burayı Al-Hilal'ın süperstarlarını izlemek için en samimi mekanlardan biri haline getirir.

Riyad'dan seyahat eden taraftarlar için yolculuk, 60 numaralı otoyol üzerinden yaklaşık iki saat sürer. Spor kompleksi çevresinde geniş bir otopark alanı mevcuttur, ancak yerel trafik sıkışıklığını önlemek için maçın başlamasından en az 90 dakika önce stadyuma varmanız tavsiye edilir. Stadyumun içinde, Suudi Pro Ligi'nin meşhur aile dostu atmosferine uygun olarak, yerel lezzetler ve standart maç günü atıştırmalıkları sunan çeşitli yiyecek ve içecek büfeleri bulabilirsiniz.

Çölde akşam sıcaklıkları, sıcak bir günün ardından bile düşebileceğinden, rahat kıyafetler giymeyi unutmayın. Al Majma'ah Spor Şehri'nde ev sahibi takımı veya konuk devleri desteklemek, Suudi Arabistan futbol kültürünün gerçek özünü yansıtan eşsiz bir deneyimdir.