Suudi Pro Ligi, 2026/27 sezonu için geri dönüyor ve Al-Hilal'in sezonun ilk deplasman sınavı, 2. haftada başkentin kuzeyinde Al-Fayha karşısında olacak. Al-Hilal'in Mayıs 2026'da tamamlanan 2025/26 sezonunun son gününde Al Majma'ah'ta 1-0'lık galibiyet almasının ardından, iki takım yeni sezonda yine erken bir dönemde karşı karşıya geliyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, Darwin Núñez, Rúben Neves ve Theo Hernández'in yanında yaz transferi Crysencio Summerville ile sezona güçlü bir başlangıç temposu yakalamak istiyor.

GOAL, biletlerin satışa çıkışı, güvenli satın alma için en iyi platformlar ve en rekabetçi fiyatlarla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip.

Al-Fayha - Al-Hilal maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 20 Ağustos 2026 Perşembe Al-Fayha - Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Biletler

Al-Fayha - Al-Hilal biletleri nereden alınır?

Neymar, Aleksandar Mitrović ve Rúben Neves gibi uluslararası süper yıldızların varlığı ve dev taraftar kitlesi nedeniyle Al-Hilal maçları için bilet bulmak kötü şöhretli şekilde zor olabilir.

Al-Fayha deplasmanındaki bu özel karşılaşma için biletler ağırlıklı olarak resmi Suudi Pro Ligi kanalları ve ev sahibi kulübün bilet platformları üzerinden dağıtılıyor.

Bununla birlikte, ilk genel satışı kaçıran taraftarlar ya da Suudi Arabistan dışından seyahat edip daha garantili bir ikincil pazar seçeneğine ihtiyaç duyanlar için Ticombo, birincil gişe tükense bile bilet satın almak için güvenli bir ortam sunuyor.

Al-Fayha - Al-Hilal biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi'nde bilet fiyatları, maçın kategorisine ve deplasmana gelen takımın profiline göre değişiklik gösterir. Rakip Al-Hilal olduğunda, yüksek talep nedeniyle fiyatlarda genellikle hafif bir artış görülür. Al Majma'ah Sports City'deki bu karşılaşma için Al-Fayha, yüksek profilli bir maçın lojistik gerekliliklerini yönetirken futbolu erişilebilir tutmayı hedefliyor.

Resmi platformlar: Birincil biletler, resmi Suudi Pro Ligi (SPL) portalı ve Al-Fayha'nın resmi bilet platformu üzerinden satışa sunulur.

Kulüp üyelikleri: Resmi Al-Hilal üyeleri, genel satış açılmadan önce deplasman tribünü kontenjanlarına erken erişim elde eder.

İkincil pazar: Birincil kontenjanlar tükenirse, Ticombo gibi güvenilir ikincil platformlar doğrulanmış yeniden satış seçenekleri sunar.

gibi güvenilir ikincil platformlar doğrulanmış yeniden satış seçenekleri sunar. Bilet kategorisi Fiyat aralığı (SAR) Oturma düzeni ve deneyim Kategori 3 30 - 75 SAR Genel giriş; kale arkası Kategori 2 100 - 250 SAR Net görüş açısına sahip premium kenar çizgisi koltukları Kategori 1 & Gold 300 - 600 SAR Ana tribünler boyunca merkezi noktada birinci sınıf görüş VIP & Hospitality 1.000+ SAR Dahil ikramlarla premium lounge erişimi

Al Majma'ah Sports City hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha FC'nin gurur duyduğu evidir. Riyad'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Al Majma'ah'ta yer alan tesis, bölge için hayati bir spor merkezi işlevi görüyor.

King Fahd International Stadium'un dev kapasitesine sahip olmasa da kompakt yapısı, deplasman takımları için göz korkutucu ve elektrikli bir atmosfer yaratıyor.

Stat, Suudi Pro Ligi'nin yüksek standartlarını karşılamak için yenilendi ve taraftarlar, medya ile oyuncular için tesislerin üst düzey olmasını sağladı. Yaklaşık 7.000 seyirci kapasitesine sahip olan statta her koltuk, oyunu yakından izleme imkanı sunuyor; bu da Al-Hilal'in süper yıldızları gibi isimleri izlemek için burayı en samimi mekanlardan biri haline getiriyor.

Riyad'dan gelecek taraftarlar için yolculuk, Route 60 otoyolu üzerinden yaklaşık iki saat sürüyor. Spor kompleksinin çevresinde geniş otopark alanı bulunuyor, ancak yerel trafik yoğunluğundan kaçınmak için başlama düdüğünden en az 90 dakika önce gelinmesi tavsiye ediliyor. Stadyumun içinde, Suudi Pro Ligi'nin ünlü olduğu aile dostu atmosfere uygun şekilde yerel lezzetler ve standart maç günü atıştırmalıkları sunan çeşitli yiyecek ve içecek kioskları bulunuyor.

Çölde akşam sıcaklıkları, sıcak bir günün ardından bile düşebileceği için rahat giyinmeyi unutmayın. Al Majma'ah Sports City'de ister ev sahibi takımı ister deplasmanın devini destekleyin, bu deneyim Suudi Arabistan futbol kültürünün gerçek özünü yansıtan eşsiz bir deneyimdir.