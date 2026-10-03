Basına yansıyan haberler, Al Ahli'nin Brezilyalı savunmacısı Roger Ibanez'in, Suudi Roshn Ligi'nde geleneksel rakip Al Nassr'a karşı oynanacak klasiko maçına çıkma durumunu ortaya koydu.

Al Ahli, rakibi Al Nassr'ı Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında, 15 Ekim tarihinde Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda ağırlayacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Al Ahli'nin, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında 9 Ekim'de oynanacak Al Fateh maçında Ibanez'in yokluğunun kesinleşmesine rağmen, oyuncuyu klasikoya hazırlamaya çalıştığını belirtti.

Brezilyalı savunmacı, Al Ahli'nin Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'a Afrika, Asya ve Pasifik Kupası maçında aldığı yenilgi sırasında sakatlanmış ve o günden bu yana rehabilitasyon sürecine girmişti.

Ibanez'in, Al Nassr karşısında hazır olmadan önce, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının ikinci haftasında 12 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'a karşı oynanacak maç için Al Ahli'nin kadrosuna dahil olması bekleniyor.

Al Nassr maçı, Al Ahli açısından belirleyici kabul ediliyor. Zira ekip, bazı olumsuz sonuçların ardından bu sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluğu yarışına geri dönmek için bu maçı kazanmaya çalışıyor.

Al Ahli, 4 galibiyet ve 3 yenilgiden topladığı 12 puanla Suudi Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Al Nassr'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.



