Al-Fateh, Al-Ahsa'daki Maydan Tamweel Al Oula'da Al-Ettifaq'ı konuk ediyor; böylece geçen sezon iki takımın karşılaştığında yüksek skorlu ve çekişmeli geçen iki maça sahne olan eşleşme yeniden oynanacak. Al-Fateh, 2025/26 sezonunda José Gomes yönetiminde orta sıralarda yer alarak dokuzuncu oldu. İki ekip arasında daha iyi bir sezon geçiren taraf ise, Suudi teknik direktör Saad Al-Shehri yönetiminde Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Al-Ettifaq'tı.

GOAL şu anda Al Fateh SC - Al-Ettifaq FC biletlerini satın alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip; buna başlama saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 11:45 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Fateh SC - Al-Ettifaq FC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve her kulübün kendi kanalları üzerinden satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanır. Bu iki takım arasındaki son karşılaşmaların eğlenceli doğası ve Al-Ettifaq'ın geçen sezonki kıtasal turnuva bileti sonrası artan itibarı düşünüldüğünde, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu kaçırmamak adına mantıklı bir yoldur.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR'dan başlar.

Premium ve kenar çizgisine yakın koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Lounge erişimi ve ikram hizmetleri dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir; bu yüzden Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

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