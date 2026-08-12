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Premier Lig
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Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets

Çeviri:

Al Fateh FC - Al-Ettifaq maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Fateh FC
Al-Ettifaq

Al Fateh FC, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Ettifaq ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Fateh, Al-Ahsa'daki Maydan Tamweel Al Oula'da Al-Ettifaq'ı konuk ediyor; böylece geçen sezon iki takımın karşılaştığında yüksek skorlu ve çekişmeli geçen iki maça sahne olan eşleşme yeniden oynanacak. Al-Fateh, 2025/26 sezonunda José Gomes yönetiminde orta sıralarda yer alarak dokuzuncu oldu. İki ekip arasında daha iyi bir sezon geçiren taraf ise, Suudi teknik direktör Saad Al-Shehri yönetiminde Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Al-Ettifaq'tı.

GOAL şu anda Al Fateh SC - Al-Ettifaq FC biletlerini satın alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip; buna başlama saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Fateh SC - Al-Ettifaq FC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve her kulübün kendi kanalları üzerinden satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanır. Bu iki takım arasındaki son karşılaşmaların eğlenceli doğası ve Al-Ettifaq'ın geçen sezonki kıtasal turnuva bileti sonrası artan itibarı düşünüldüğünde, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu kaçırmamak adına mantıklı bir yoldur.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR'dan başlar.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Lounge erişimi ve ikram hizmetleri dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir; bu yüzden Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Fateh FC - Al-Ettifaq form durumu

ALF

ALF - Form

NEO
B2-2
AHL
K3-1
ALR
K1-0
ANA
K2-0
ALK
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALI

ALI - Form

ALA
K1-3
ANA
B0-0
ALK
K0-5
ITT
K1-3
NEO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Fateh FC - Al-Ettifaq: Son kafa kafaya maçların karnesi

Kafa Kafaya

Al Fateh FCÇizimAl-Ettifaq
3
0
2
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
4
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Al Fateh FC - Al-Ettifaq puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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