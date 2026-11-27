Gazeteci Walid Al-Farraj, Al Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin attığı adımlara ve yönetimin bazı oyuncular hakkında aldığı idari kararlara ilişkin yeni kulis bilgileri paylaştı. Bu gelişmeler, son dönemdeki performans düşüşünün taraftarlar arasında yarattığı tartışmaların ortasında yaşanıyor.

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"Rotana Sport Walid ile" programına konuk olan Al-Farraj, Inzaghi'nin takımın üç kıdemli oyuncusuyla bir toplantı yaptığını söyledi. Al-Farraj'a göre bu toplantıda oyuncuların son maçlarda yaptığı hatalar ele alındı ve performanslarına ilişkin teknik gözlemler aktarıldı. Bu adımla rotanın düzeltilmesi ve grup içinde disiplinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.

Kulis gelişmeleri teknik ekiple sınırlı kalmadı. Al-Farraj'ın aktardığına göre sportif direktör Simone Hughes da takımın önemli oyuncularından biriyle görüştü ve ona mevcut performansının hiç tatmin edici olmadığını iletti. Bu mesaj, oyuncunun kendisinden beklenen seviyeye geri dönmesi gerektiğine işaret ediyordu. Açıklamalara eşlik eden görüntülerde ise Fransız oyuncu Theo Hernandez yer aldı.

Öte yandan Al-Farraj, Al Hilal yönetiminin bir antrenmana geç kalan bazı yıldız oyunculara ağır para cezaları verdiğini de açıkladı. Bu karar, kulübün oyuncunun takımdaki konumu ya da adı ne olursa olsun disiplini sağlama ve ihlallere göz yummama isteğini yansıtıyor.

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Bu gelişmeler, Al Hilal üzerindeki taraftar baskısının giderek arttığı bir döneme denk geliyor. Takımın bazı maçlarda düşüş yaşaması, oyuncuların performansına ve Inzaghi'nin teknik tercihlerine yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı. Bu durum, son günlerde kulübün etrafındaki havayı daha da gerdi.

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Kulüp içindeki tabloyu değerlendiren Al-Farraj, Al Hilal'i anlaşmazlıklarını herkesin önünde ortaya dökmeyen büyük ailelere benzetti. Al-Farraj bu sözlerle, görüş ayrılıkları olsa da perde arkasında yaşananların her zaman kamuoyuna yansımadığını vurguladı.

Al-Farraj ayrıca taraftarlar arasındaki mevcut bölünmelerin, kulüp başkanı ile sportif direktör arasında bir yetki mücadelesi olduğu izlenimini verdiğini belirtti. Bu da takımın yönetiminden sorumlu taraflar arasındaki ilişkinin niteliği konusunda soru işaretlerini artırıyor.

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Bu atmosfere rağmen Al-Farraj, Al Hilal yönetiminin ve kulübün sahibinin Inzaghi'ye desteğini sürdürdüğünü vurguladı. Bununla birlikte İtalyan teknik adamdan önümüzdeki süreçte takımın hedefleri ve potansiyeliyle uyumlu biçimde performansı ve sonuçları iyileştirmesi bekleniyor.

Dolayısıyla son gelişmeler yalnızca teknik toplantılar ya da birbirinden bağımsız disiplin cezaları gibi görünmüyor. Bunlar, teknik direktörün, oyuncuların ve yönetimin artan taraftar baskısı altında olduğu bir dönemde Al Hilal'de dengeleri yeniden kurma çabasının parçası. Takımın bu süreci atlatıp atlatamayacağı ise önümüzdeki maçlarda netlik kazanacak.