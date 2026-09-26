"Rotana Sport mea Waleed" programının sunucusu Waleed el-Ferrac, Musab el-Cüveyr'in Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosundan çıkarılması kararının ardından yaptığı muğlak yorumla, genç orta saha oyuncusunun yeşil formalıların saflarındaki yokluğunun nedenlerine dair geniş çaplı tartışmaların gölgesinde bir tartışma yarattı.

El-Ferrac, programı sırasında şunları söyledi: "Bazı kararların sonuçlarını göreceksiniz, ama şu an değil." Bu mesaj, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in mevcut dönemde aldığı teknik kararlar hakkındaki spekülasyonların kapısını araladı.

Ayrıca okuyun: Georgios Donis: Açıklamalarında sert, eylemlerinde ise "boyun eğen"

El-Ferrac'ın yorumu hassas bir zamanlamada geldi; zira Musab el-Cüveyr'in 27. Körfez Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosundan çıkarılması, özellikle turnuva öncesinde oyuncuya bağlanan büyük umutlar göz önüne alındığında, taraftarlar ve takipçiler arasında tartışma konusu olmuştu.

El-Ferrac, açıklamasında el-Cüveyr'in ismini doğrudan zikretmedi; kastettiği kararı ya da bahsettiği sonuçları da açıklamadı. Bu da onun sözlerinin, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çevreleyen teknik dosyalar hakkında birden fazla yoruma açık olmasına yol açtı.

Bu durum, Donis'in tercihlerine dair tartışmalarla aynı zamana denk geliyor; özellikle Yunan teknik direktör, tercihler ve kadro dizilişi hakkında birçok soru işaretine sahne olan bir dönemin ardından, Suudi Arabistan Milli Takımı'na güveni yeniden kazandıracak sonuçlar ve performanslar sergilemek için büyük baskı altında.

Waleed el-Ferrac'ın mesajı, özellikle bazı kararların sonuçlarının şu an ortaya çıkmayacağına dair sözleriyle birden fazla ihtimale açık kalmaya devam ediyor. Böylece Suudi spor kamuoyu, önümüzdeki günlerin açıklamalarından kastedilenin ne olduğunu ve el-Cüveyr'in kadrodan çıkarılmasının işaret ettiği dosyalardan biri olup olmadığını ortaya koyup koymayacağını bekliyor.