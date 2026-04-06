Al-Faraj ortalığı karıştırıyor... Suudi Yatırım Fonu, üst düzey kulüplere verdiği desteği geri çekecek mi?

Ünlü spor yorumcusu Velid El-Faraj, "X" platformunda paylaştığı ve 2026 Dünya Kupası öncesindeki mevcut zorluklar ışığında hem kulüp düzeyinde hem de yerel rekabet açısından Suudi futbolunun durumunu ve milli takımın durumunu ele aldığı bir dizi tweet'in ardından spor camiasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Bu sezon, Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Ahli arasında Roshen Ligi şampiyonluğu için kıyasıya bir rekabet yaşanırken, Suudi milli takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde belirgin bir düşüş yaşıyor.

Al-Faraj, Kamu Yatırım Fonu'nun büyük kulüplere yaptığı yatırımların geleceğine ilişkin beklentilerini dile getirerek, önümüzdeki dönemde bu yatırımların hızla azalabileceğine işaret etti. Fonun yasal, idari ve pazarlama altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Al-Faraj, ancak her kulübün kendi yönetimine dönmesinin ona farklı bir kimlik kazandıracağını vurguladı; bu da geçmişte Suudi Roshen Ligi'ndeki rekabet gücünün sırlarından biriydi.

Ayrıca, çeşitli spor çevrelerinden Suudi futbolunun yönetiminde, özellikle de A Milli Takım düzeyinde köklü değişiklikler yapılması yönünde geniş talepler olduğunu belirtti ve bu taleplerin göz ardı edilmesinin, yetkilileri önümüzdeki dönemde Yeşillerin sonuçları konusunda, ister olumlu ister olumsuz olsun, doğrudan sorumlu hale getirebileceğini vurguladı.

Bu bağlamda El-Faraj, satın alma deneyiminin ve sözleşmelerin merkezileştirilmesinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, yabancı uzmanlardan yararlanmanın ligin, milli takımların ve hakemlerin gelişimine ne kadar etkisi olduğunu belirlemenin gerekliliğini vurguladı ve bu çalışmanın Suudi futbolunun çıkarlarına hizmet edecek şekilde gerçekçi ve objektif olmasını talep etti.

Açıklamalarını, federasyonun durumuna ilişkin endişelerini dile getirerek sonlandırdı. Takımın ruhunu ve bilinen kimliğini yitirdiğini vurgulayan El-Faraj, başarılı geçen 2025 sezonunun ardından yaşanan büyük gerilemenin, birikmiş idari, mali ve teknik hataları yansıttığını belirtti ve "Al-Amid"in alışılmış seviyesine dönmesini ve sahadaki kişiliğini geri kazanmasını diledi.

Kamu Yatırım Fonu, 2023-2024 sezonundan itibaren Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr ve Al-Hilal kulüplerini bünyesine katmıştı; Suudi futbolunu kapsamlı bir şekilde geliştirme projesi kapsamında, kulüplerin idari ve mali düzeylerdeki verimliliğini artırmayı ve en önde gelen dünya yıldızlarını çekme kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu da rekabetçiliğin artmasına ve ligin pazarlama değerinin yükselmesine katkıda bulunacak.