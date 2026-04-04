Al-Faraj: Hiçbir oyuncuyu hedef almadım... Al-Nassr, Suudi milli takımındaki krizi ortaya çıkardı

Ünlü spor yorumcusu Velid El-Faraj, son dönemde maruz kaldığı eleştirilere yanıt vermek amacıyla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu eleştiriler, başta Al-Nassr kalecisi Nawaf Al-Aqidi olmak üzere bazı futbolcuların yönelttiği eleştirilerden kaynaklanıyordu.

Al-Faraj, Suudi milli takımının Mısır'a 4-0 yenildiği maçta felaket bir performans sergileyen Al-Akidi'ye saldırdığı için Al-Nassr taraftarlarından şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı.

Medya mensubu Velid El-Faraj, "Action with Velid" programında yaptığı açıklamada, Suudi milli takımında belirli bir oyuncuyu hedef almadığını belirterek, "Ciddi bir hata yapmadıkça hiçbir oyuncuya saldırmadım ve bu futbol dünyasında doğal bir durumdur" dedi.

Ayrıca okuyun... Puan düşürme veya küme düşme... Mali denetim, Al-Nassr'ı sürpriz bir kararla şok etti

Ayrıca okuyun... Video... Consesao'nun Ceda United taraftarıyla yaşadığı "ateşli" tartışmanın perde arkası

Al-Faraj şunları ekledi: "Herhangi bir oyuncuya eleştiri yönelttiğimde, kulübüne veya oynadığı yere aldırmıyorum, çünkü kimseden korkmuyorum. Bazıları, Suudi Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Meshhal'a saldırmadığımı söylüyor, ancak gerçek şu ki o herkes tarafından eleştiriliyor. Eleştirilerin sadece bana yönelmesi mantıklı mı?"

Al-Farrag, Al-Nassr'ın Al-Najma'ya karşı kazandığı galibiyete değinerek şunları söyledi: "Al-Nassr çok iyi bir maç çıkardı, ancak Al-Najma da iyi bir performans sergiledi ve sonuç genel durumu yansıtmıyor."

Son olarak şunları söyledi: "Al-Nassr, Abdullah Al-Hamdan'ın şifresini çözmeyi başardı. Oyuncu, Al-Hilal'daki deneyiminin aksine çok iyi bir performans sergiliyor. Bu da yerli oyuncunun Suudi milli takımına hizmet edebilmesi için düzenli olarak oynaması gerektiğini ortaya koyuyor."