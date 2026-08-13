Yeni gelişmeler, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin takımdan ayrılmasının ardından Suudi Al Ahli'nin hesaplarını altüst edebilecek bir sürprizi ortaya çıkardı; zira teknik direktörün istifası, sportif bir krizden "Er-Raki"nin yönetimi önündeki olası bir mali fırsata dönüştü.

Jaissle, yalnızca birkaç gün önce Suudi Al Ahli'yi çalıştırmaktan istifa etmeye karar vermiş ve İngiliz Newcastle United'da çalışmaya yönelmişti.

Medya mensubu Walid Al Farraj, "Rotana Sport"taki yeni programında, Al Ahli'nin teknik direktörün görevinden istifa etme kararının ardından, Jaissle'nin sözleşmesine bağlı serbest kalma bedelinin karşılığı olan 55 milyon riyali almayı beklediğini açıkladı.

Ayrıca oku: Scouting Roshn: Jaissle, Al Ahli'nin krizlerini çözüyor ve gemiden atlıyor!

Jaissle'nin ayrılışı Al Ahli içinde hâlâ pek çok soru işareti doğuruyor; özellikle takımın zorlu maçlarla dolu yeni bir sezona hazırlanması, yönetimi müsabakalar başlamadan önce sportif projeyi yeniden düzenlemek için hızla hareket etmeye mecbur kılıyor.

Jaissle dosyasıyla eş zamanlı olarak, Al Ahli'nin kulisleri mevcut transfer döneminde geniş çaplı hareketliliğe sahne oluyor; zira yönetim, orta sahayı güçlendirmek ve takıma ek seçenekler sunmak amacıyla merkez orta saha (ön libero) mevkiine yeni bir oyuncu transfer etmenin arayışında.

Al Ahli'nin yeni sezona, Roshn Ligi müsabakalarına yeni yükselen Ed-Dir'iyye ile bugün perşembe akşamı yapacağı karşılaşmayla başlaması planlanıyor.