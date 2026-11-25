Al Hilal, Roshn Suudi Ligi'nde Al Ettifaq ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde Suudi Arabistan milli takımında sakatlanan oyuncusuna kavuştu.

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Al Hilal, önümüzdeki cumartesi günü Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Al Ettifaq'a konuk olacak. Mücadele, ev sahibi ekibin Dammam'daki stadında oynanacak.

Maça 72 saat kala Al Hilal, resmi X hesabından yaptığı açıklamada sağ bek Muhammed Mahzari'nin takım antrenmanının ilk bölümüne katıldığını, ardından rehabilitasyon programını tamamladığını duyurdu.

Mahzari, içinde bulunduğumuz kasım ayındaki son milli arada Suudi Arabistan milli takımındayken sakatlandı. Oyuncu, Suudi Arabistan'ın 3-2 kazandığı Güney Kore hazırlık maçında birkaç dakika forma giydikten sonra sakatlık yaşadı.

Bu sakatlık nedeniyle sağ bek, Suudi Arabistan'ın Katar'ın başkenti Doha'da Özbekistan'a 2-1 yenildiği hazırlık maçında forma giyemedi ve tedavi görmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a döndü.

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24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Al Hilal'in en öne çıkan yıldızlarından biri. Takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin temel tercihlerinden olan Mahzari, onun yönetiminde tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve gol atamazken 2 asist yaptı.

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Böylece Al Hilal'in sağ kanadı tamamlanmış oldu. Takımın diğer sağ beki Hamad Al Yami, 9 ay süren uzun bir sakatlığın ardından içinde bulunduğumuz kasım ayının ortasında takım antrenmanlarına dönmüştü.

Al Yami, 24 Şubat'ta Roshn Suudi Ligi'nin ertelenen 10. hafta maçında Al Taawoun karşısında diz kapağından sakatlanmış, geçtiğimiz mart ayında da Finlandiya'da ameliyat olmuştu.

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Hamad Al Yami, yaklaşık 10 gün önce Al Hilal'in takım antrenmanlarına yeniden katıldı ve önümüzdeki dönemde maçlarda forma giyme fırsatı bulmayı bekliyor.

Al Hilal, Al Ettifaq karşısına 10 galibiyet ve tek mağlubiyetle topladığı 30 puanla Roshn Suudi Ligi'nin zirvesinde çıkacak. Takım, Al Qadsiah ve Al Nassr'ın 2 puan önünde bulunuyor.

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Öte yandan İtalyan teknik adam Simone Inzaghi'nin takımı, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Bölgesi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider BAE ekibi Al Ain'in yalnızca 3 puan gerisinde.

Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son maçında puan kaybetmişti. Mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Özbek ekibi Neftchi Fergana ikinci yarıda skoru eşitledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Al Hilal ayrıca Kral Kupası'nda Al Raed'i 2-0 yenerek son 32 turunu geçti. Takım, son 16 turunda 12 Ocak Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Hazem ile karşılaşmaya hazırlanıyor.