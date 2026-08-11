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Premier Lig
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
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Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets

Çeviri:

Al-Ettifaq - Al Riyadh maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Ettifaq
Al Riyadh

Al-Ettifaq, Suudi Pro Ligi'nde Al Riyadh ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Ettifaq, 2026/27 Suudi Arabistan Pro League sezonunun açılışında Al-Riyadh'ı Dammam'daki sahasında ağırlıyor ve mücadeleyi yerinde izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Al-Ettifaq, kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde ettiği güçlü bir 2025/26 sezonunun ardından yeni sezona girerken, Al-Riyadh ise rekabetçi geçmesi beklenen üst lig kampanyasında erkenden ivme yakalama umuduyla doğuya gidiyor.

GOAL, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC maçının biletlerini hemen satın almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Arabistan Pro League sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve mevcut kulüp üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezon açılış maçı olması nedeniyle iki taraf için de talebin güçlü olması bekleniyor, bu yüzden Ticombo üzerinden erkenden rezervasyon yapmak, fırsatı kaçırmamak için akıllıca bir yoldur.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro League biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Arabistan Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve yan çizgi kenarı oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar artabilir; bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ettifaq - Al Riyadh form durumu

ALI

ALI - Form

ALA
K1-3
ANA
B0-0
ALK
K0-5
ITT
K1-3
NEO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALR

ALR - Form

ALQ
K0-4
ALF
K4-2
ALF
K1-0
ALT
B1-1
ALA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al-Ettifaq - Al Riyadh: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al-EttifaqÇizimAl Riyadh
3
1
1
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
3
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
6Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Al-Ettifaq - Al Riyadh puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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