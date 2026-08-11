Al-Ettifaq - Al Riyadh maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Ettifaq, 2026/27 Suudi Arabistan Pro League sezonunun açılışında Al-Riyadh'ı Dammam'daki sahasında ağırlıyor ve mücadeleyi yerinde izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Al-Ettifaq, kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde ettiği güçlü bir 2025/26 sezonunun ardından yeni sezona girerken, Al-Riyadh ise rekabetçi geçmesi beklenen üst lig kampanyasında erkenden ivme yakalama umuduyla doğuya gidiyor.

GOAL, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC maçının biletlerini hemen satın almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Arabistan Pro League sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve mevcut kulüp üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezon açılış maçı olması nedeniyle iki taraf için de talebin güçlü olması bekleniyor, bu yüzden Ticombo üzerinden erkenden rezervasyon yapmak, fırsatı kaçırmamak için akıllıca bir yoldur.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro League biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Arabistan Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.

Premium ve yan çizgi kenarı oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar artabilir; bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

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