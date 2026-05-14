Suudi Pro Ligi, dünya çapındaki izleyicileri büyülemeye devam ediyor ve Al-Ettifaq ile Al-Ittihad arasında oynanacak olan maç, sezonun son düzlüğünün en önemli karşılaşmalarından biri olmaya aday. Her iki kulüp de Krallık'ta derin bir tarihsel öneme sahip; Al-Ettifaq, uluslararası şampiyonluklar kazanan ilk Suudi takımı olma mirasıyla Dammam'ın gurur kaynağı olmaya devam ederken, Al-Ittihad ise Cidde'den gelen tutkulu sarı-siyah taraftar ordusunun desteğiyle kıtanın devlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Maçın yaklaşmasıyla birlikte Dammam'da bilet talebi hızla artıyor. İster yerel bir taraftar olun, ister Suudi Pro Ligi devrimini ilk elden izlemek isteyen bir seyahat eden taraftar olun, GOAL biletlerinizi nasıl temin edeceğinizle ilgili tüm önemli detayları derledi. En uygun fiyatlı giriş seviyesi biletlerden premium konukseverlik deneyimlerine kadar, maçın hiçbir dakikasını kaçırmamanız için fiyatlar ve biletlerin mevcut durumu hakkında en güncel bilgilere sahibiz.

Al-Ettifaq - Al-Ittihad maçı ne zaman?

Maç 14 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak. Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi doruk noktasına ulaşırken, bu 33. hafta maçı Dammam'da ışıklar altında başlayacak ve prime time'da yayınlanacak.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 14 Mayıs 2026 Perşembe | 21:00 (Yerel Saat) Al-Ettifaq - Al-Ittihad EGO Stadyumu, Dammam Bilet

Al-Ettifaq - Al-Ittihad biletlerini nereden satın alabilirim?

Suudi Pro Ligi maçlarının biletleri öncelikle resmi kulüp platformları ve yetkili yeniden satış pazarları üzerinden satılmaktadır. Bunun gibi yüksek talep gören bir maç için, özellikle ilk genel satışta biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil pazar platformları genellikle koltuk bulmanın en iyi yoludur. Bu platformlar, taraftarlara bilet alıp satmaları için güvenli bir ortam sağlar ve farklı fiyat aralıklarında çeşitli koltuk seçenekleri sunar.

Dammam'da bulunanlar için EGO Stadyumu gişesinde maç günü sınırlı sayıda bilet bulunabilir, ancak Al-Ittihad'ın yıldız gücü göz önüne alındığında, girişinizi garanti altına almanın tek yolu önceden çevrimiçi rezervasyon yapmaktır.

Al-Ettifaq - Al-Ittihad maç biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi bilet fiyatları rekabetçi seviyede kalmaya devam ederek, farklı fiyat aralıklarında dünya çapında yetenekleri izleme fırsatı sunuyor. EGO Stadyumu’ndaki maç için taraftarlar kademeli bir fiyatlandırma yapısı bekleyebilir.

Kategori 3 (Kale Arkası): Bunlar genellikle en ucuz biletlerdir ve fiyatları 30 SAR ile 50 SAR arasında değişmektedir. Bu bölümler, genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarlarla dolu, canlı bir atmosfer sunar.

Kategori 2 (Köşe ve Yan Tribünler): Orta sınıf koltuklar genellikle 75 SAR ile 150 SAR arasındadır ve fiyat ile taktiksel mücadelenin net bir şekilde izlenebilmesi arasında mükemmel bir denge sunar.

Kategori 1 (Tribün): Premium yan görüş koltukları genellikle 200 SAR'dan başlayan fiyatlarla satılır. Bu koltuklar, fotoğraf çekmek için en iyi bakış açısını ve saha üzerinde kapsamlı bir görüş sunar.

Konukseverlik ve VIP: En üst düzey deneyimi arayanlar için VIP locaları ve konukseverlik salonları 500 SAR ile 1.500 SAR arasında değişebilir ve genellikle yemek servisi, iklim kontrollü ortamlar ve özel otopark içerir.

Al-Ettifaq - Al-Ittihad maç biletlerini nasıl alabilirim?

Bu Dammam karşılaşması için bilet temin etmek söz konusu olduğunda, taraftarların birkaç temel seçeneği bulunmaktadır. Yurt dışından gelenler ve garantili bilet bulmak isteyenler için en popüler seçenek, ikincil piyasa. StubHub gibi platformlar, sezonluk bilet sahipleri ve artık maça katılamayacak taraftarların doğrulanmış ilanlarına yer verdikleri için Suudi Pro Ligi taraftarlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiştir. Burası, Kategori 3 biletlerini en rekabetçi piyasa fiyatlarıyla bulmak için genellikle en iyi yerdir.

Yerel olarak, Al-Ettifaq genellikle Webook platformunu veya kendi özel kulüp uygulamasını birincil bilet satışları için kullanır. Bu satışlar genellikle maçtan birkaç gün önce başlar ve kulüp üyeleri için ön satışla başlayıp genel halka satışa geçilir. Ancak, Al-Ittihad'ın yer aldığı yüksek profilli bir maç için, bu birincil biletler genellikle dakikalar içinde tükenir.

Daha kaliteli bir deneyim arayanlar için, özel konaklama platformları genellikle yönetici loca ve VIP salonu erişim biletlerinin satışını yürütür. Kesinlikle en ucuz bileti arıyorsanız, maç programı onaylanır onaylanmaz <StubHub'ı kontrol etmenizi öneririz, çünkü erken ikincil listelemeler genellikle hızlı davrananlar için uygun fiyatlarla bulunabilir.

EGO Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak Al-Ettifaq Club Stadyumu veya Abdullah Al-Dabal Stadyumu olarak bilinen EGO Stadyumu, modern futbol standartlarına uygun hale getirilmek üzere yakın zamanda önemli bir yenileme çalışmasından geçmiştir. Dammam'ın kalbinde yer alan stadyum, şu anda yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesine sahiptir. 2021-2023 yenileme çalışmaları sırasında atletizm pistinin kaldırılması, tribünleri sahaya yaklaştırarak konuk takımlar için samimi ve ürkütücü bir ortam yaratmıştır.

Stadyuma Dammam içinde kolayca ulaşılabilir ve stadyum, şehrin futbol kimliğinin merkezinde yer almaktadır. Araba ile gelen taraftarlar için, çevredeki Spor Bakanlığı kompleksinde geniş bir otopark bulunmaktadır, ancak maç günü trafiği nedeniyle maçın başlamasından en az bir saat önce gelmeleri tavsiye edilir. Toplu taşıma ve Careem ve Uber gibi araç çağırma hizmetleri de yaygın olarak kullanılmaktadır ve taraftarları doğrudan stadyum kapılarına bırakabilir.

Stadyumun iç mekanı, yerel atıştırmalıklar ve içecekler sunan yenilenmiş yiyecek-içecek stantları da dahil olmak üzere çeşitli modern olanaklar sunmaktadır. Yabancı ziyaretçiler için, Suudi Arabistan’daki stadyumların çoğunun aile dostu olduğunu ve EGO Stadyumu’ndaki atmosferin genel olarak sıcak ama gürültülü olduğunu unutmamak önemlidir. İster Gerrard’ın Fursan takımını desteklemek, ister Al-Ittihad’ın süperstarlarını izlemek için orada olun, EGO Stadyumu size Suudi futbolunun en üst düzey maçlarını izleyebileceğiniz birinci sınıf bir ortam sunar.