Suudi Pro Ligi, dünya çapındaki izleyicileri büyülemeye devam ediyor ve Al-Ettifaq ile Al-Ittihad arasında oynanacak olan maç, sezonun son düzlüğünün en önemli karşılaşmalarından biri olmaya aday. Her iki kulüp de Krallık'ta derin bir tarihsel öneme sahip; Al-Ettifaq, uluslararası şampiyonluklar kazanan ilk Suudi takımı olma mirasıyla Dammam'ın gurur kaynağı olmaya devam ederken, Al-Ittihad ise Cidde'den gelen tutkulu sarı-siyah taraftar ordusunun desteğiyle kıtanın devlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Maçın yaklaşmasıyla birlikte Dammam'da bilet talebi hızla artıyor. İster yerel bir taraftar olun, ister Suudi Pro Ligi devrimini ilk elden yaşamak isteyen bir seyahat eden taraftar olun, GOAL biletinizi nasıl temin edeceğinize dair tüm önemli detayları derledi. En uygun fiyatlı giriş seviyesi biletlerden premium konukseverlik deneyimlerine kadar, maçın hiçbir anını kaçırmamanız için fiyatlar ve bilet durumuna ilişkin en güncel bilgilere sahibiz.

Al-Ettifaq - Al-Ittihad maçı ne zaman?

Maç 14 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak. Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi doruk noktasına ulaşırken, bu 33. hafta maçı Dammam'da ışıklar altında başlayacak ve prime time'da yayınlanacak.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 14 Mayıs 2026 Perşembe | 21:00 (Yerel Saat) Al-Ettifaq - Al-Ittihad EGO Stadyumu, Dammam Bilet

Al-Ettifaq - Al-Ittihad biletlerini nereden alabilirim?

Suudi Pro Ligi maçlarının biletleri öncelikle kulüplerin resmi platformları ve yetkili yeniden satış siteleri üzerinden satılmaktadır. Böylesine yoğun talep gören bir maç için, özellikle ilk genel satışta biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil piyasa platformları genellikle yerinizi garantilemenin tek yoludur. Bu platformlar, taraftarlara bilet alıp satabilecekleri güvenli bir ortam sunarken, farklı fiyat aralıklarında çeşitli koltuk seçenekleri de sunmaktadır.

Dammam'da bulunanlar için EGO Stadyumu gişesinde maç günü sınırlı sayıda bilet bulunabilir, ancak Al-Ittihad'ın yıldız gücü göz önüne alındığında, girişinizi garanti altına almanın tek yolu önceden çevrimiçi rezervasyon yapmaktır.

Al-Ettifaq - Al-Ittihad maçının biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi bilet fiyatları rekabetçi seviyede kalmış ve çeşitli fiyat aralıklarında dünya çapında yetenekleri izleme fırsatı sunmaktadır. EGO Stadyumu'ndaki karşılaşma için taraftarlar kademeli bir fiyatlandırma yapısı bekleyebilirler.

Kategori 3 (Kale Arkası): Bunlar genellikle en ucuz biletlerdir ve fiyatları 30 SAR ile 50 SAR arasında değişir. Bu bölümler, genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarlarla dolu, hareketli bir atmosfer sunar.

Al-Ettifaq - Al-Ittihad maç biletlerini nasıl alabilirim?

Bu Dammam karşılaşmasına giriş biletini garantilemek isteyen taraftarların birkaç ana seçeneği vardır. Yurt dışından gelenler ve garantili bilet arayanlar için en popüler seçenek ikincil pazardır. StubHub gibi platformlar, sezonluk bilet sahipleri ve artık maça gelemeyen taraftarların doğrulanmış ilanlarını barındırdıkları için Suudi Pro Ligi taraftarlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiştir. Burası genellikle Kategori 3 biletlerini en rekabetçi piyasa fiyatlarıyla bulabileceğiniz en iyi yerdir.

Yerel olarak, Al-Ettifaq ilk bilet satışlarında genellikle Webook platformunu veya kulübün kendi özel uygulamasını kullanır. Bu satışlar genellikle maçtan birkaç gün önce başlar; önce kulüp üyelerine yönelik ön satış yapılır, ardından genel halka satışa açılır. Ancak, Al-Ittihad’ın yer aldığı ilgi çekici bir maç söz konusu olduğunda, bu ilk bilet kotaları genellikle dakikalar içinde tükenir.

Daha lüks bir deneyim arayanlar için, özel konaklama platformları genellikle executive box ve VIP lounge erişim biletlerinin satışını üstlenir. En ucuz bileti arıyorsanız, fikstür onaylanır onaylanmaz StubHub'ı kontrol etmenizi öneririz, çünkü erken ikinci el listelemeler genellikle hızlı davrananlara uygun fiyatlarla bulunabilir.

EGO Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak Al-Ettifaq Club Stadyumu veya Abdullah Al-Dabal Stadyumu olarak bilinen EGO Stadyumu, modern futbol standartlarına uygun hale getirilmek üzere yakın zamanda önemli bir yenileme çalışmasından geçmiştir. Dammam'ın kalbinde yer alan stadyum, şu anda yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesine sahiptir. 2021-2023 yenileme çalışmaları sırasında atletizm pistinin kaldırılması, tribünleri sahaya yaklaştırarak konuk takımlar için samimi ve ürkütücü bir ortam yaratmıştır.

Stadyum, Dammam içinde kolayca ulaşılabilir bir konumda yer almakta ve şehrin futbol kimliğinin merkezini oluşturmaktadır. Araba ile gelen taraftarlar için, çevredeki Spor Bakanlığı kompleksinde geniş bir otopark mevcuttur; ancak maç günü trafiği nedeniyle maçın başlamasından en az bir saat önce stadyuma gelmeniz tavsiye edilir. Toplu taşıma ve Careem ile Uber gibi araç çağırma hizmetleri de yaygın olarak kullanılmaktadır ve taraftarları doğrudan stadyum kapılarına bırakabilmektedir.

Stadyumun içinde, yerel atıştırmalıklar ve içecekler sunan yenilenmiş büfeler dahil olmak üzere çeşitli modern olanaklar bulunmaktadır. Yabancı ziyaretçiler için, Suudi stadyumlarının çoğunun aile dostu olduğunu ve EGO Stadyumu'ndaki atmosferin genellikle misafirperver ancak gürültülü olduğunu unutmamak önemlidir. İster Gerrard’ın Fursan takımını desteklemek ister Al-Ittihad süperstarlarını görmek için orada olun, EGO Stadyumu, Suudi futbolunun seçkin bir gecesi için dünya standartlarında bir ortam sunar.