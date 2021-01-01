Al-Duhail 0-1 Al Ahly | Bayern Münih'in rakibi Afrika şampiyonu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son yarı final eşleşmesi belli oldu. Al-Duhail'i 1-0 yenen Al Ahly, Bayern Münih ile eşleşti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci maçında ev sahibi Katar temsilcisi Al-Duhail, Afrika Şampiyonlar Ligi galibi Al Ahly ile karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Al Ahly 1-0 kazandı.

Maçın tek golünü 30. dakikada Hussein El -Shahat kaydetti.

Mısır temsilcisi bu sonuçla yarı finale yükselmeyi başardı. Al Ahly'nin bu turdaki rakibi Bayern Münih olacak. Mücadele 8 Şubat günü Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan günün diğer maçında Tigres, Ulsan Hyundai'yi 2-1 yenerek Palmeiras'ın rakibi oldu.