Al-Dosari'nin sakatlığının ardından... Al-Hilal, savunma ikilisinin dönüşüyle rahat bir nefes aldı

Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, önümüzdeki Cumartesi günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile oynanacak maç öncesinde, savunma hattının en önemli iki oyuncusunun geri dönüşüyle rahat bir nefes aldı.

Al-Hilal, başta Salem Al-Dossari, Sultan Mandash ve Fransız Simon Bouabri olmak üzere bir dizi ciddi sakatlık sorunu yaşıyor.

Al-Hilal, sosyal medya platformu "X" üzerindeki resmi hesabı üzerinden, defans ikilisi Mutaib Al-Harbi ve Hassan Tambakti'nin iyileştiğini duyurdu.

Al-Hilal'ın sağlık ekibi, ikilinin Perşembe günü yapılan toplu antrenmanlara normal şekilde katıldığını açıkladı.

Dolayısıyla, ikilinin sahaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar Simone Inzaghi'ye ait, ancak Al-Taawoun ile oynanacak zorlu maç öncesinde birçok seçeneği var.

Al-Hilal, 64 puanla Roshen Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Nassr'ın 3 puan gerisinde.



