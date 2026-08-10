Suudi Pro Lig, yeni yükselen Diriyah Club'ın heyecan verici bir üst lig maçında güçlü Al-Ahli Saudi FC'yi ağırlamaya hazırlanmasıyla dramatik büyümesini sürdürüyor. Diriyah Company ve Public Investment Fund tarafından desteklenen iddialı ev sahibi ekip, elit düzeydeki rakipler karşısında statüsünü ortaya koymak isterken, yıldızlarla dolu Al-Ahli ise Krallık genelinde büyük bir taraftar kitlesine sahip.

Bu maç günü şölenini Riyad'da canlı izlemek istiyorsanız, GOAL tüm temel bilet ayrıntılarını bir araya getirdi.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 13 Ağu 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig bileti nasıl alınır?

Yüksek profilli Suudi Pro Lig maçları için geçerli bilet bulmak rekabetçi olabilir, özellikle de Al-Ahli gibi köklü devler başkenti ziyaret ettiğinde.

Birincil bilet satışları resmî kulüp portalları ve Suudi Pro Lig bilet platformları üzerinden yürütülür. Ancak standart genel satış biletleri, kamuya sunulduktan sonra çoğu zaman hızla tükenir.

İlk satış dönemini kaçıran taraftarlar için güvenilir ikincil bilet pazar yerleri sorunsuz bir çözüm sunar. Ticombo gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış maç biletlerini güvenli şekilde alıp satmasına imkân tanır. Ticombo, şeffaf fiyatlandırma ve alıcı koruması sunarak giriş biletlerinizin orijinal olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlar.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig maçlarında bilet fiyatları, oturma yerinin konumuna, sahayı görüş açısına ve genel talebe bağlıdır.

Suudi riyali (SAR) cinsinden fiyat özeti:

Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ila 250 SAR

Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ila 450 SAR

Kategori 1 / Ana tribün alt: 450 SAR ila 650 SAR

VIP / Hospitality paketleri: 850 SAR ila 1.500 SAR+

Erken satın almak, yüksek talep maç gününe yaklaşırken piyasa fiyatlarını yükseltmeden önce mevcut en ucuz biletleri kapmanızı garanti eder.

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