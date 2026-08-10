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Premier Lig
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets

Çeviri:

Al Diriyah - Al Ahli maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Diriyah
Al Ahli

Al Diriyah, Suudi Pro Lig'de Al Ahli ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Suudi Pro Lig, yeni yükselen Diriyah Club'ın heyecan verici bir üst lig maçında güçlü Al-Ahli Saudi FC'yi ağırlamaya hazırlanmasıyla dramatik büyümesini sürdürüyor. Diriyah Company ve Public Investment Fund tarafından desteklenen iddialı ev sahibi ekip, elit düzeydeki rakipler karşısında statüsünü ortaya koymak isterken, yıldızlarla dolu Al-Ahli ise Krallık genelinde büyük bir taraftar kitlesine sahip.

Bu maç günü şölenini Riyad'da canlı izlemek istiyorsanız, GOAL tüm temel bilet ayrıntılarını bir araya getirdi.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig bileti nasıl alınır?

Yüksek profilli Suudi Pro Lig maçları için geçerli bilet bulmak rekabetçi olabilir, özellikle de Al-Ahli gibi köklü devler başkenti ziyaret ettiğinde.

Birincil bilet satışları resmî kulüp portalları ve Suudi Pro Lig bilet platformları üzerinden yürütülür. Ancak standart genel satış biletleri, kamuya sunulduktan sonra çoğu zaman hızla tükenir.

İlk satış dönemini kaçıran taraftarlar için güvenilir ikincil bilet pazar yerleri sorunsuz bir çözüm sunar. Ticombo gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış maç biletlerini güvenli şekilde alıp satmasına imkân tanır. Ticombo, şeffaf fiyatlandırma ve alıcı koruması sunarak giriş biletlerinizin orijinal olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlar.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig maçlarında bilet fiyatları, oturma yerinin konumuna, sahayı görüş açısına ve genel talebe bağlıdır.

Suudi riyali (SAR) cinsinden fiyat özeti:

  • Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ila 250 SAR
  • Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ila 450 SAR
  • Kategori 1 / Ana tribün alt: 450 SAR ila 650 SAR
  • VIP / Hospitality paketleri: 850 SAR ila 1.500 SAR+

Erken satın almak, yüksek talep maç gününe yaklaşırken piyasa fiyatlarını yükseltmeden önce mevcut en ucuz biletleri kapmanızı garanti eder.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Al Ahli form durumu

AHL

AHL - Form

ALK
K3-0
ALK
K1-4
RA
B2-2
VSC
K1-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Diriyah - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Al Diriyah - Al Ahli puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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