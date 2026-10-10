Suudi Hilal kulübü, geleneksel rakibi İttihad'a karşı oynanacak merakla beklenen Clasico maçına birkaç saat kala, kaptanı Salem el-Devseri'nin ardından yeni bir yıldızını daha kaybetti.

Hilal, bugün cumartesi günü, Suudi başkenti Riyad'daki Melik Arena'da, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında rakibi İttihad'ı ağırlıyor.

Maça saatler kala, Suudi "er-Riyadiyye" gazetesi, Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić'in sakatlığı nedeniyle Clasico'da Hilal'in kadrosunda yer almayacağını doğruladı.

Gazete, Savić'in Sırbistan Milli Takımı'yla çıktığı maçta baldır kasında bir berelenme yaşaması nedeniyle, dün cuma günü yapılan son antrenmanda geçtiği tıbbi testlerden geçemediğini belirtti.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

Hilal kulübünün sağlık ekibi, Sırp orta saha oyuncusunu İttihad karşısında sahaya sürmeleri halinde yeniden sakatlanma riskinden çekindiği için, onu dinlendirmek amacıyla maç kadrosundan uzak tutmayı tercih etti.

Böylece Savić, ayak eklemindeki ağrılar nedeniyle dün cuma günü takımın antrenmanlarına katılmayan Salem el-Devseri'nin ardından, İttihad Clasico'sunda Hilal'in kadrosunda yer almayacak ikinci isim olacak.

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, ikilinin Clasico'daki yokluğunu telafi edebilecek olası alternatifleri belirlemek için çalışacak ve nihai kadroyu maçtan hemen önce netleştirecek.

Hilal, İttihad Clasico'suna, Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine yeniden çıkmasını sağlayacak bir galibiyet elde etme arzusuyla çıkıyor. Ekip, bir maç fazla oynayan Kadısiye ve Nasr'ın bir puan gerisinde, 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor.