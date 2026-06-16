Al-Da'ee ile eşitlendi... Al-Owais, tarihi bir rekorla adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, 2026 Dünya Kupası'nda "Yeşiller"in 8. gruptaki ilk maçı olan ve 1-1 berabere biten Uruguay karşılaşmasında, kariyerinin en dikkat çekici uluslararası maçlarından birine imza attı.

Maçta, özellikle ikinci yarıda Uruguay milli takımı büyük bir hücum baskısı kurdu ve bu da Suudi savunmasını maç boyunca zorlu bir sınava tabi tuttu.

Suudi milli takımı uzun süre skor üstünlüğünü korusa da, Al-Owais, kritik müdahaleleri ve tehlikeli şutlara karşı hızlı tepkileriyle sahadaki en göze çarpan kaleci oldu.

Ayrıca okuyun... Garip bir karar... Hakem Suudi Arabistan'ı galibiyet golünden mahrum mu bıraktı?

Ayrıca okuyun... Donis taraftarları şaşırttı: Suudi Arabistan tur atlama adayı değil!

Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, Muhammed Al-Owais maç boyunca kalesine gelen 9 şutu kurtardı; bu rakam, maruz kaldığı baskının boyutunu ve Suudi milli takımının dengesini korumadaki büyük etkisini yansıtıyor.

Bu rakam, 2006'da İspanya karşısında Mabrouk Zayed'in ardından ve 1998'de Fransa karşısında Muhammed Al-Deayea ile eşit olarak, bir Suudi kalecinin Dünya Kupası maçında yaptığı en fazla kurtarış sayısı olarak kabul ediliyor. Al-Owais, bu performansıyla Dünya Kupası tarihine adını yazdırmaya devam ediyor.

Bu performansıyla Al-Owais, Dünya Kupası'ndaki heyecan verici yolculuğunun başında, Suudi milli takımına dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı değerli bir puan kazandırmada merkezi bir rol oynayarak maçın en göze çarpan yıldızlarından biri olarak sahadan ayrıldı.