Al-Da'ee: Bono olmasaydı Fas, Kanada'ya karşı yenilirdi!

Al-Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi Muhammed Al-Da’ei, Faslı Yassine Bounou’nun Kanada maçında sergilediği performansı övdü ve onun, “Atlas Kaplanları”nın 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesindeki en önemli etken olduğunu vurguladı.

Fas milli takımı, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı ve önümüzdeki Perşembe akşamı oynanacak heyecanla beklenen maçta Fransa ile karşılaşacak.

"Dorina Ghir" programına konuk olan Al-Da'ee, Bono'nun maçın başında Fas'ın kalesini gole kapatan birkaç tehlikeli pozisyonu kurtararak belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

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Al-Hilal efsanesi şöyle konuştu: "Yassin Bono'nun Fas milli takımının bir numaralı yıldızı olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda daha üstün olan Kanada karşısında maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynuyordu."

Şöyle devam etti: "Bono olmasaydı Fas, Kanada'ya karşı maçı kaybederdi. Maçın en zor anlarında takımını kurtardı ve ardından Fas milli takımı üstünlüğünü kurarak galibiyete ulaştı."

Al-Da'ee, açıklamalarını Faslı kaleciye büyük övgülerle noktalayarak, "Onu şu anda dünyanın en iyi kalecisi olarak görüyorum" dedi.

Bono, 2026 Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla olağanüstü performanslar sergilemeye devam ediyor. “Atlas Kaplanları”nı çeyrek finale taşıyan önemli rolün ardından, dünya sahnesinin en önde gelen kalecilerinden biri olarak konumunu pekiştirmeye devam ediyor.