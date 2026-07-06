Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Al-Da'ee: Bono olmasaydı Fas, Kanada'ya karşı yenilirdi!

Y. Bounou
Al Hilal
Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Suudi Arabistan
Kanada
ABD
Fransa

Asya'nın efsanevi liderinden sansasyonel açıklamalar

Al-Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi Muhammed Al-Da’ei, Faslı Yassine Bounou’nun Kanada maçında sergilediği performansı övdü ve onun, “Atlas Kaplanları”nın 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesindeki en önemli etken olduğunu vurguladı.

Fas milli takımı, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı ve önümüzdeki Perşembe akşamı oynanacak heyecanla beklenen maçta Fransa ile karşılaşacak.

"Dorina Ghir" programına konuk olan Al-Da'ee, Bono'nun maçın başında Fas'ın kalesini gole kapatan birkaç tehlikeli pozisyonu kurtararak belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Ayrıca okuyun... Al-Hilal'in transfer piyasası kızışıyor... Milan'ın yıldızı, Salem Al-Dossari'nin kalışını tehdit ediyor

Al-Hilal efsanesi şöyle konuştu: "Yassin Bono'nun Fas milli takımının bir numaralı yıldızı olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda daha üstün olan Kanada karşısında maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynuyordu."

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Fas crest
Fas
MAR

Şöyle devam etti: "Bono olmasaydı Fas, Kanada'ya karşı maçı kaybederdi. Maçın en zor anlarında takımını kurtardı ve ardından Fas milli takımı üstünlüğünü kurarak galibiyete ulaştı."

Al-Da'ee, açıklamalarını Faslı kaleciye büyük övgülerle noktalayarak, "Onu şu anda dünyanın en iyi kalecisi olarak görüyorum" dedi.

Bono, 2026 Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla olağanüstü performanslar sergilemeye devam ediyor. “Atlas Kaplanları”nı çeyrek finale taşıyan önemli rolün ardından, dünya sahnesinin en önde gelen kalecilerinden biri olarak konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin