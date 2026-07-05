Al-Da'ee, Al-Hilal taraftarlarını şok etti: Benzema bu nedenle başarılı olamayacak!

Al-Hilal kulübünün efsanesi Muhammed Al-Da’ei, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki takımın geleceğine ilişkin sert açıklamalarıyla tartışma yarattı ve Inzaghi’nin görevde kalmasının, teknik görüşlerinin “Lider”in kimliğinden farklı olması nedeniyle soyunma odasında krizlere yol açabileceğini vurguladı.

“Dorina Geir” programına konuk olan Al-Da’i, Inzaghi’nin fikirlerinin Al-Hilal’in oyun tarzına uymadığını belirterek, takımın onun yönetiminde beklenen performansı gösteremediğini vurguladı.

Al-Da'ee, "Inzaghi'nin görevde kalması, oyuncuların onunla sorun yaşamasına yol açacak. Onun fikirleri takımın kimliğinden tamamen farklı ve bunun kanıtı da geçen sezon Kral Kupası'ndan elenmemizdir" diye ekledi.

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Al-Da'ee, Fransız futbolcu Karim Benzema'nın Al-Hilal'a transfer olma olasılığına da değindi ve tecrübeli forvetin İtalyan teknik direktörün oyun tarzı altında takımda başarılı olamayacağını vurguladı.

Şöyle açıkladı: “Benzema, Inzaghi’nin taktiği nedeniyle Al-Hilal’da başarılı olamaz; ikisinin bir arada olması, taktiklerin uygulanmasını çok zorlaştıracaktır.”

Al-Da’i’nin bu açıklamaları, Al-Hilal’ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ve kulüpte şu anda yaşanan teknik ve idari değişikliklerin ne gibi sonuçlar doğuracağının merakla beklendiği bir dönemde geldi.