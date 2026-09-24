Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosunu, kaleci Nawaf Al-Aqidi'nin ardından yeni bir sakatlık daha vurdu. Bu gelişme, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki Umman karşılaşması öncesinde yaşandı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasının grup aşamasındaki ikinci hafta maçında, öbür gün cumartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda Umman ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın resmi hesabı, Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetiminde bugün perşembe günü yapılan antrenmanın perde arkasını paylaştı. Bu antrenman, ilk haftada Kuveyt'i 1-0 mağlup etmenin 24 saat ardından gerçekleşti.

Hesap, antrenmanda Al-Qadisiyah kanat oyuncusu Mohammed Al-Qahtani'nin karın ağrıları nedeniyle yer almadığını belirtti; oysa oyuncu Kuveyt karşısında yalnızca birkaç dakika sahada kalmıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sağlık ekibi, Nawaf Al-Aqidi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını, Kuveyt maçında sahayı terk etmesine yol açan sakatlığın niteliğini öğrenmek için bekliyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Körfez turnuvasının birinci grubunda 3 puanla lider olduğunu, ilk haftada 1-1 berabere kalan Irak ve Umman'ın iki puan gerisinde bulunduğunu hatırlatalım.

Suudi Arabistan, Körfez turnuvasının yarı finaline doğrudan yükselebilmek için Umman'ı herhangi bir skorla yenmeye ihtiyaç duyuyor; bu durumda son haftada Irak Milli Takımı'na karşı oynayacağı maçın sonucuna bakılmasına gerek kalmayacak.