Al-Akhdar'ın performansına dair uluslararası bir site: Al-Owais "bir kabus"... Savunma "berbat"... Hücum ise "yok denecek kadar zayıf"

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu’nun ikinci turunda Pazar akşamı İspanya’ya karşı (0-4) ezici bir yenilgiye uğradı; Yeşiller felaket bir performans sergiledi.

Teknik direktör Georgios Donis yönetimindeki Suudi Arabistan milli takımı, taraftarların beklentilerini karşılayamayan zayıf bir performans sergiledi. İlk dakikalardan itibaren İspanya'nın mutlak hakimiyetine sahne olan maçta, Suudi Arabistan savunmada çöktü ve hücumda tamamen kayboldu.

Fransız “Foot Mercato” sitesi, Yeşillerin oyuncularının performansını şu şekilde değerlendirdi:

Kaleci Al-Owais'in felaket performansı

Suudi kaleci Muhammed Al-Owais (34 yaşında) kabus gibi bir akşam yaşadı. İspanya’nın hiçbir atağını durduramadı ve İspanya’ya beşinci golü hediye etmek üzereyken, topu yanlış bir şekilde doğrudan Oyarzabal’a yönlendirdi; Oyarzabal’ın şutu ise direkten geri sekti.

Dağınık savunma hattı

Suudi savunma hattı tam bir çöküş yaşadı. Saud Abdulhamid, ilk golün doğmasına neden olan Oyarzabal’ın hücumuna geç müdahale ettiği ve arka arkaya gelen İspanyol ataklarının kurbanı olduğu için 10 üzerinden 4 puan aldı.

Ali El-Lajami ise felaket bir puan (10 üzerinden 2) aldı; sakinliğini yitirdi, İspanyol baskısı karşısında kırılgan göründü ve su molasından önce özgüvenini kaybetti; performansı “sefil” olarak nitelendirildi.

Hassan Tambakti de (10 üzerinden 2) puan aldı. İlk golün atılmasına neden olan geri seken topa tepki vermekte gecikti ve güçlü fiziksel yapısına rağmen sahada hakimiyet kuramadı; 49. dakikada kendi kalesine bir gol attı.

Sultan Al-Omari (2/10) ise zorlu bir başlangıç yaşadı ve takım arkadaşlarıyla hiçbir şekilde uyum sağlayamadı; bu da onu sürekli bir kafa karışıklığı içinde bıraktı. 60. dakikada Alaa Hajji ile değiştirildi; ancak Hajji de takıma hiçbir katkı sağlamadı, hatta maçın sonlarında bir takım arkadaşıyla çarpıştı.

Yaser Al-Harbi’nin (2/10) performansı da daha iyi değildi; Yamal’ın muhteşem çalımlarına maruz kaldı ve sol kanatta İspanyol kanat oyuncusu ve Boro’nun tekrarlanan baskısına katlanmak zorunda kaldı.

Orta saha yoktu

Orta sahada ise Nawaf Al-Dosari (3/10) puan aldı; geceyi İspanya’nın top hakimiyetini etkisiz bir şekilde izleyerek geçirdi ve ilk yarı bitmeden sadece iki pas yapabildi; sahada tamamen yok gibiydi.

Abdullah El-Juwair (3/10) ise büyük zorluklar yaşadı; savunmaya odaklanmak zorunda kaldı ancak başarılı olamadı ve maçı hayal kırıklığına dönüştüren birçok teknik hata yaptı; daha sonra, performansı aynı derecede kötü olan Abdullah El-Hamdan ile değiştirildi.

Ali Al-Khaibari (10 üzerinden 3) ise orta sahada tamamen etkisiz kaldı; sürekli koştu ancak hiçbir top mücadelesini kazanamadı ve bariz bir mücadele ruhu eksikliği sergiledi. Daha sonra onun yerine giren Muhammed Kano (10 üzerinden 3) ise önlenebilecek hatalar yapmaktan başka bir şey yapamadı ve sarı kart gördü.

Salem Al-Dosari (10 üzerinden 3) ise ilk çeyrek saatten itibaren kaybolmuş gibiydi; takım arkadaşlarına savunmada yardım etmek zorunda kaldı, ritim ve isabet konusunda yetersiz kaldı ve maçın ilk sarı kartını gördü.

Sıfır hücum

Forvet hattında ise Firas Al-Buraikan (10 üzerinden 2,5) herhangi bir hücum seçeneği sunamadı; baskısı neredeyse hiç hissedilmedi ve İspanyol savunması karşısında tamamen çaresiz kaldı. 60. dakikada yerine giren Muhammed Abu Al-Shamat’ın performansı da daha iyi değildi.

Bu ağır yenilgiyle Suudi milli takımı, ilk turda Uruguay ile berabere kalmasının ardından 8. grupta son derece zor bir durumda kaldı. Takım, iki maçta toplam 1 puanda kalırken, üçüncü turdaki belirleyici karşılaşmayı bekliyor.