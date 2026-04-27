BAE iç futbol sezonu, bölgenin en başarılı iki dev takımı olan Al Ain FC ve Al Wahda FC’nin ADIB Kupası Finali’nde üstünlük mücadelesine hazırlanmasıyla heyecan doruk noktasına ulaşıyor.

"BAE Klasik" olarak anılan bu final, ikonik Mohamed bin Zayed Stadyumu'nda oynanacak ve MENA bölgesindeki taraftarların kaçırmaması gereken, biletleri tamamen tükenecek bir gösteri olacak.

Bu tarihi anı canlı olarak izlemek istiyorsanız, GOAL size en ucuz bilet seçeneklerinden premium deneyimlere kadar koltuğunuzu garantilemeniz için eksiksiz bir rehber sunuyor.

Al Ain FC - Al Wahda FC ADIB Kupası Finali ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 1 Mayıs 2026, 20:45 (Yerel Saat) Al Ain FC - Al Wahda FC Mohamed bin Zayed Stadyumu, Abu Dabi Bilet

Al Ain FC - Al Wahda FC ADIB Kupası Finali biletlerini nereden satın alabilirim?

Resmi bilet satışları genellikle BAE Pro Ligi’nin resmi bilet satış portalı ve Platinumlist üzerinden gerçekleştirilir.

Ancak, hem Al Ain hem de Al Wahda'nın yerel taraftar kitlesinin çok geniş olması nedeniyle, bu biletler genellikle satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenir.

Resmi kanallarda bilet kalmadığını fark ederseniz, Ticombo gibi saygın ikincil platformlar, maçı izleyebilmenizi sağlamak için önemli bir alternatif sunar. Maç gününde hayal kırıklığı yaşamamak için her zaman güvenli bir bağlantıdan satın aldığınızdan emin olun.

Al Ain FC - Al Wahda FC ADIB Kupası Finali biletleri ne kadar?

Stadyuma en uygun fiyatlı şekilde girmek isteyenler için en ucuz biletler genellikle General Admission 3 bölümlerinde bulunur ve bu bölümler genellikle kalelerin arkasında yer alır.

Genel Giriş: Ticombo gibi ikincil satış platformlarında fiyatlar, talebe bağlı olarak genellikle 150 SAR ile 250 SAR arasında değişmektedir.

Premium Koltuklar: Alt katlarda merkezi manzaralı koltuklar için 400 ile 600 SAR arasında bir fiyat ödemeniz gerekir.

Ağırlama ve VIP: Yemek servisi ve lounge erişimi dahil daha lüks bir deneyim için fiyatlar 1.000 SAR'ı aşabilir.

Maç tarihi yaklaştıkça ikincil piyasalardaki fiyatların önemli ölçüde artabileceğini unutmayın. Biletlerinizi erken temin etmek, mümkün olan en düşük fiyatı garantilemek için en iyi stratejidir.

Mohamed bin Zayed Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Abu Dabi'deki Mohamed bin Zayed Stadyumu, Orta Doğu'nun en modern ve etkileyici spor tesislerinden biridir.

Genellikle Gurur Stadyumu olarak anılan bu stadyum, Al Jazira Kulübü'nün ev sahibi stadyumu olarak hizmet verirken, dünya standartlarındaki tesisleri sayesinde sık sık önemli uluslararası ve ulusal finallere ev sahipliği yapmaktadır.

Yaklaşık 37.000 kişilik kapasitesiyle stadyum, samimi ancak heyecan verici bir atmosfer sunar.