Nassr'ın eski başkanı, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin takımın başından ayrılmasıyla ilgili olarak geleneksel rakip Al Ahli taraftarlarına alaycı görünen bir mesaj göndererek büyük bir tartışmaya yol açtı.

Basında çıkan haberler, Jaissle'nin dün perşembe günü Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifa ettiğini ve gelecek sezon Newcastle United'ın başına, eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine geçmek üzere geçeceğini doğrulamıştı.

Nassr'ın eski başkanı Prens Faisal bin Türki, "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: "Sizi Nassr'dan uzakta bırakan teknik direktörünüzle olan sorunlarınızı kendi aranızda çözün, biz onun hakkında bir şey bilmiyoruz ve onun haberini de getirmedik."

Nassr'ın eski başkanı Al Ahli ismini açıkça zikretmemiş olsa da, bu yanıt, Jaissle'nin ayrılışına Nassr kulübüne mensup bazı yetkilileri sebep olmakla suçlayan bir kısım Al Ahli taraftarına yönelikti.

Al Ahli ve Nassr taraftarları arasındaki ilişkiyi, iki takımın geçen sezonki maçlarından bu yana büyük bir gerginlik gölgeliyor; ister Al Ahli'nin şampiyonluğa uzandığı Suudi Süper Kupası'nda olsun, ister her iki takımın da birbirini yendiği Roshn Ligi'nde olsun.

Bu maçlardan birinin ardından, başta Türk savunmacı Merih Demiral olmak üzere Al Ahli'nin bazı oyuncuları, Suudi Ligi yetkililerini Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo için Nassr'ı kayırmakla suçlamıştı.