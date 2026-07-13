Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Müsabaka Komitesi, Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası’na katılan kulüp sayısının artırılmasına ilişkin Mısır’ın önerisini reddetme kararı aldı.

Hani Abu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’ndaki Afrika başarılarının ardından her üye federasyona ek bir kontenjan sağlanması için CAF’a başvurduğunu doğrulamıştı.

Zamalek ve Pyramids, Afrika Şampiyonlar Ligi’nde yer alırken, Al-Ahly ise Konfederasyon Kupası’nda mücadele edecek.

Faslı “Al-Batalah” sitesi, CAF içindeki resmi bir kaynağa atıfta bulunarak, Müsabaka Komitesi’nin CAF’a Abu Rida’nın önerisini reddetmesini tavsiye ettiğini bildirdi.

Kaynak, “Müsabaka yönetimi, Mısır’dan gelen mektubu alır almaz inceledi. Mektupta, onaylanmış sıralamaya göre her federasyona her iki turnuvada da birer ek kontenjan verilmesi talep ediliyordu. Bu da bazı federasyonların, ön eleme turlarında her turnuvada temsilci sayısını 3 kulübe çıkarmasına olanak tanıyacaktı” dedi.

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: “Müsabaka Komitesi yönetimi, Mısır’ın önerisine ilişkin çekincelerinin nedenlerini açıklayan resmi bir notu CAF Genel Sekreteri Nijeryalı Samson Adamo’ya iletti.”

Adamo’nun, Mısır tarafına resmi yanıt vermeden önce durumu nihai olarak çözüme kavuşturmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe ile temasa geçtiğini açıkladı.

Öte yandan, Mısırlı gazeteci Hani Hatmut, Facebook hesabından “Müsabaka Komitesi’nin kararı nihai değildir ve Mısır’ın talebini kabul etmek ya da reddetmek konusunda son sözü Afrika Futbol Konfederasyonu Yürütme Kurulu söyleyecektir” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Fas'ı Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Marrakesh ve Renaissance Berkane temsil edecek, Raja ise Konfederasyon Kupası'nda yer alacak.