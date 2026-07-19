Al-Ahly ve Raja için bir umut ışığı… CAF içinde Şampiyonlar Ligi kontenjanının artırılmasına yönelik geniş destek

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) koridorlarında, son yıllarda kıtasal turnuva sisteminde yapılan en önemli değişikliklerden birine yol açabilecek hızlı gelişmeler yaşanıyor. Afrika Şampiyonlar Ligi’ne katılan kulüp sayısını artırma önerisi, onaylanmaya çok yaklaştı; Bu adım, rekabet haritasını yeniden şekillendirecek ve daha fazla kulübe kıtanın en önemli turnuvasında yer alma fırsatı verecek.

Yeni veriler, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida’nın Afrika Şampiyonlar Ligi’ne katılan kulüp sayısını artırma önerisinin, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) içinde geniş destek gördüğünü gösteriyor. Yürütme Kurulu üyeleri, önümüzdeki toplantılarda resmi olarak onaylanmasını beklerken, bu fikre ilk etapta onay verdiler.

Faslı “Sport7” sitesine göre, dosyanın inceleme aşamasından usul düzenlemeleri aşamasına geçmesi, mevcut göstergelerin geçmiş günlere kıyasla daha olumlu hale gelmesine neden oldu; bu durum, değişikliğin önümüzdeki sezondan itibaren uygulanma şansını artırıyor.

Haberde ayrıca, CAF’a bağlı Müsabakalar Komitesi’nin, Afrika Futbol Konfederasyonu’na nihai kararı vermek ve turnuva sisteminde gerekli değişiklikleri yapmak için daha fazla zaman tanımak amacıyla, kıtasal müsabakalara katılan kulüplerin kadro listelerinin son teslim tarihini bu ayın son haftası yerine gelecek aya ertelediği belirtildi.

Raporda, beklenen artışın yalnızca Afrika Şampiyonlar Ligi ile sınırlı olacağına ve Afrika Konfederasyon Kupası’nı kapsamayacağına işaret edildi; bu da ikinci turnuvanın sisteminin önümüzdeki sezon boyunca herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edeceği anlamına geliyor.

Kararın resmi olarak onaylanması halinde, Fas en büyük kazananlardan biri olacak; zira geçen sezonu katılım hakkı kazanan sıralamalarda tamamlayan Nahda Berkane, Raja ve Maghreb Fez kulüpleriyle birlikte Afrika Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilci sayısı üçe yükselecek.

Buna karşılık, önerilen değişiklik bu turnuvayı kapsamadığından, Fas’ın Afrika Konfederasyon Kupası’ndaki katılımı sadece Kraliyet Ordusu ve Wydad olmak üzere iki kulüple sınırlı kalacak.

Mısır cephesine gelince, kontenjan sayısının artırılması onaylanırsa, önümüzdeki sezon Afrika Şampiyonlar Ligi’nde Mısır futbolunu Al-Ahly, Pyramids ve Zamalek kulüpleri temsil edecek. Bu adım, kıtanın daha fazla büyük kulübünün katılımıyla turnuvaya daha fazla güç ve heyecan katabilir.