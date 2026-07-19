Mısırlı Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’nın iki yıldızı, yeni sezona hazırlanırken orta sahasını güçlendirmek isteyen Suudi kulübü Al-Ittihad’ın gündemine girdi.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi bugün Pazar günü, Al-Ittihad'ın spor yönetiminin, teknik açıdan takdir gördükleri için Al-Ahly oyuncularını seçenekleri arasına aldığını, ancak Alman teknik direktör Jens Wising'in teknik ihtiyaçlarını kesinleştirmeden resmi bir adım atmayacağını ve müzakerelerin başlatılmasına ilişkin kararın alınmasından önce bu süreci bekleyeceğini bildirdi.

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Marwan Attia (27 yaşında) defansif orta saha pozisyonunda oynuyor ve kariyeri boyunca 250 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol attı ve 11 asist yaptı. Kırmızı Dev ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Attia, mevcut Dünya Kupası'nda Mısır milli takım kadrosunda da yer almıştı.

İmam Eşhur (28 yaşında) ise dikkat çekici hücum istatistiklerine sahip; 247 maçta forma giydi, bu maçlarda 53 gol attı ve 37 asist yaptı. Eşhur’un Al-Ahli ile 2028 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Eski Zamalek oyuncusu Ashour, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki 5 maçının hepsinde forma giydi. Firavunlar’ın bu turnuvadaki serüveni, son dakikada Arjantin’e karşı dramatik bir 3-2 mağlubiyetle sona ermişti.